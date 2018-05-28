總統府音樂會 陳抗如影隨形

2018年05月28日 04:09 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

總統府昨晚移師員林演藝廳舉行音樂會，邀在地弱勢、身障學子和今年總統教育獎得主入場欣賞，總統蔡英文、副總統陳建仁在晚間6時50分抵達時，近20名退休軍警在距離500公尺外的排水溝對岸齊按汽笛抗議。退休軍警公教和拔菜抗議團體都不滿地表示，「人民連走路的權利都沒有了！」

彰化縣警察局與所屬8個分局所有警力昨日全禁休，集體出動到員林演藝廳旁部署維安，音樂會方圓1公里全規畫大範圍交通管制，下午4時後市區要道全部大塞車，甚至一度回堵到台76線東西向快速道路交流道匝道口。

許多汽機車被警方強制趕入小巷弄中，多繞了好幾圈才能通過，有人在臉書上大罵「不論開車或騎車走路，都得花上1、2個小時」，引爆民怨。

由於警方將陳抗區規畫在彰南國民運動中心工程基地路旁，專程包了2部車、總計近60名反年改人士因不熟路況，無法順利前往陳抗區，反而在員警驅離下，其中近20人意外跑到演藝廳對面彰化地檢署預定地排水溝邊，在蔡英文車隊抵達要進入車道前鳴笛，聲響在距離500公尺外的演藝廳大門口都能聽到。

反年改人士盧朝財表示，總統府辦的是「斷交音樂會、死亡音樂會」，呼籲蔡英文若不敢宣布獨立、就該統一，身為總統應該把人民的福祉擺在自己和黨派的面子之前。

中華民國退休警察人員協會總會執行祕書陳志傑痛批，彰化警方管制範圍太大，在台北市他們還能到陳抗區表達訴求，在彰化居然連陳抗區都走不進去，人民連基本通行、走路的權利都沒有了。

前彰化縣警局副局長陳江德也在抗議行列，看著值勤員警在排水溝對岸高舉「行為違法」牌子，激動反嗆警方「憑什麼不讓我們進去！」。

(中國時報)