陳佩琪喊告 陳斐娟嗆上節目

柯綠分手後，台北市長柯文哲（左）遭到綠營內外圍無情「清算、切割」，不只柯文哲大嘆政治竟被搞到如此肅殺，就連太太陳佩琪（右）也於27日上午在三立新聞臉書粉絲頁留言（摘自三立新聞臉書粉絲專頁），指政論來賓說柯多了2000萬元不明來源財產，已造成汙衊，不排除提告。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲妻子陳佩琪再度上演護夫記，嗆名嘴還喊告！陳27日在「三立新聞」臉書上怒轟政論節目《54新觀點》，直指名嘴提到柯先前申報財產時，多出2000萬元來源不明的財產，「一個這麼大的電視台，怎麼會昧著良心，用如此卑劣的手段汙衊台北市長？」這已是不實指控，因此「雖然家裡為了選舉有點拮据，但我願意花這種錢」，若得不到回應，將第一次上法院告人。

面對陳佩琪火大開炮，《54新觀點》主持人陳斐娟也不甘示弱在臉書PO文，強調曾主動約訪陳，未獲回應，「誠摯邀請陳佩琪上節目說清楚、講明白！」而陳佩琪看到後又在底下留言稱，她在《54新觀點》25日節目播出後，「並沒人打電話找我上節目或要我澄清，直到中午我去他們的FB貼文後，才有人打電話找我，但我上課中沒接。」兩人隔空交火，煙硝味四起，不過稍晚，陳斐娟已刪除該篇PO文。

2200萬元 一次說清

柯文哲上任之初，陳佩琪常在臉書發言，但2015年一句「颱風天，先生難得在家吃飯」引發各界批評，她因此關閉臉書。這次政論節目質疑柯財產來源不明，她再也忍不下去，先後在電視台與柯文哲官方臉書留言反擊。

陳佩琪指出，柯P和她在2014年9月21日選舉登記時，向信義行政中心申報的財產為房產8000萬元、存款加基金約1280萬元；柯當選後為了避嫌，贖回基金不再投資，隔年3月底向監察院申報財產，她的薪水加年終200餘萬元，以及尚未處理的選舉補助款約1000萬元，共多了1200萬元，所以是原本的1280萬加上1200萬，約2400萬，再扣掉生活支出，因此當時的申報才會有2200萬存款，「節目怎麼汙衊我們說我們有2000萬財產來源不明呢？」

斥政論來賓 信口開河

她也在柯文哲官方臉書留言說，「或許你認為以台北市長的高度，不要隨便告人，會做低了自己，但我覺得在政論節目上請一堆來賓信口開河，隨便汙衊別人的此歪風不可長，將陸續向這節目和電視台表達我們嚴正的抗議，若得不到回應， 我將第一次上法院告人。」甚至向丈夫喊話，「雖然家裡為了你的選舉有點拮据，但我願意花這種錢。」

柯聞言… 狂喝青草茶

對於太太出面替他講話，甚至揚言提告，昨天柯文哲被問及此事時，正好在大稻埕參加活動，他狂喝青草茶，尷尬地說：「會再回去跟太太商量。」

(中國時報)

總統府音樂會 陳抗如影隨形 柯P轟綠 政治搞到如此「肅殺」

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