柯P轟綠 政治搞到如此「肅殺」

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中國時報
／台北報導

柯綠分手，北市府民進黨籍官員立場尷尬，繼副祕書長李文英求去，副市長陳景峻也萌生辭意，外傳他將在28日民進黨中執會確定提名人選後正式請辭，市長柯文哲27日忍不住抱怨，我們不僅用意識形態檢查同胞，也開始用黨籍在壓迫自己的同志，「民進黨要去思考，一定要把政治搞到這麼肅殺嗎？」

年底首都之戰，民進黨選對會今天就會決定台北市長人選，搞得「友柯派」議員如驚弓之鳥能閃則閃，不敢同台，就連市府內綠營官員也紛紛求去。這讓柯文哲直言，這是台灣政治要反省的地方，當時看中陳景峻擅長協調，且擔任過三重市長、立委、行政院祕書長等經歷，包含今年台北燈節合約問題也是他出手相救，才能順利舉辦完成，現在就為了民進黨提名問題，大家開始逼他。

如同自己先前被逼問何謂「台灣價值」，柯文哲昨天感同身受且難掩無奈地說，曾幾何時，我們不僅在社會上用意識形態檢查自己的同胞，政治運作上，也開始用黨籍在壓迫自己的同志，如果藍綠要這樣互相壓迫，這個國家沒辦法平順往前進。

至於如何留住「左右手」陳景峻，柯文哲直言，如果陳走了，一定還會有下一個離開，難道有民進黨籍的都不能在北市府工作嗎？這個有問題！

對此，綠委姚文智昨天說，他不清楚陳景峻請辭理由，但目前沒有人要求陳辭職，「且柯市長誇大其辭了，別忘了，他曾對自己的市府祕書測謊，到底誰比較肅殺？」

對於柯頻頻招手挽留，陳景峻昨受訪辭意仍十分堅定。他非常感謝市長把他當自己人，在市政上充分授權也給予相當大的空間，自己也不是忘恩負義、會中途落跑的人，只不過，未來選戰打起來，他的角色十分尷尬，因此，雖已請辭2次都被慰留，仍會找時間跟市府溝通，「如果市長願意讓我離開市府團隊，當然是比較適合。」

(中國時報)

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