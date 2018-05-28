余天夫婦 恨民進黨某些人

2018年05月28日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

民進黨市黨部主委、全國黨代表、市黨代表27日改選，現任民進黨新北市黨部主委余天昨陪同總統蔡英文至永和投票，對於太太李亞萍日前說「恨民進黨的某些人」，余天力挺太太說，「我覺得她講的沒錯」，自己內心的感覺跟她一樣。

由於余天是下屆民進黨新北市黨部主委的唯一參選人，等於確定連任，但余天昨天上午還是陪小英總統前往投票，不過是落在人群後面，並未與總統同行，媒體見總統詢問：「要投給余天？」小英帶著笑臉回說：「他是唯一候選人」。

投票後，余天接受媒體記者採訪指出，本來不太想選，當這個主委也沒什麼，但後來想想，新北市當主委是他的責任，鋪了2年的路，如果不選了，市議員黨團怎麼辦，不過目前和總統還沒有談過新北市規畫。

對於落後小英總統數步之遙，余天表示，「我跟小英總統很好啊！隨時我想見她，只要電話聯絡都ok」。

針對李亞萍抱怨，幫余天選務時，看遍世態炎涼，更直言「恨民進黨的某些人」，還以「船過水無痕，真心換絕情」形容心境；余天表示，「我覺得她講的沒錯」，當初加入民進黨是覺得滿民主，有為台灣著想，但我不知道裡頭派系分的那麼嚴重、那麼厲害，自己內部鬥爭那麼多。

余天也抱怨說，當立委4年期間賠了2000多萬元，後來又沒什麼職務，不分區（立委）也沒有，什麼都沒有；選舉場一定不拿錢，不過會付錢的場大部分都不找他，他苦笑說：「難怪亞萍會…哈哈哈！」

至於李亞萍所指的對象是否就是女兒余筱萍對手吳沛憶？余天解釋，應沒有針對任何人，媒體追問余天無條件全力相挺民進黨是否覺得委屈？余天說，灰心死了！未來不會讓小孩從政。

(中國時報)