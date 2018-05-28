牛棚投手上場 恐假提名真禮讓

2018年05月28日 04:10 中國時報 陳燕珩

民進黨今天要自提台北市長人選，看似與柯文哲徹底決裂，但諷刺的是，選對會既請不動陳菊、賴清德兩位A咖拚戰，也派不出耳目一新的文化部長鄭麗君上陣，兜來轉去，仍是姚文智、呂秀蓮二擇一，此一布局，不僅毫無斷開柯文哲的氣勢，反倒像在預留與柯二階段整合，或操作棄保的空間，一場檯面提名、私下放水的打假球大戲恐悄然上演。

丁守中確定披藍袍決戰柯文哲後，民調扶搖直上，聲勢愈來愈旺，主因在北市基本盤本就藍大於綠，又有許多中間選民不滿蔡政府蠻橫，逐漸向藍營靠攏，現在丁守中的策略就是穩紮穩打，坐等白綠分裂。

反觀民進黨，不只要面對丁守中來勢洶洶，高人氣且具現任優勢的柯文哲更不可小覷，按正常邏輯，綠營既已選擇掰了柯文哲，當然要推出超級戰將，才能與丁守中抗衡、邊緣化柯P，讓首都回歸傳統藍綠大戰。未料，啟動徵召10多天，民進黨雷聲大、雨點小，點名賴、菊無下文，最後還是回到姚、呂，不論兩人誰出線，若短期無法拉抬聲勢，恐只能保住20％基本盤，屆時遑論市長大位，難逃「小三」命運。

民進黨高層想與柯P合作之心，眾所皆知，只是擔心激怒深綠基層，引發全台外溢效應，甚至衝擊小英2020選情，最終不得不分手；但讓國民黨坐收漁翁之利、拿下首都，卻更令綠營高層無法容忍，權衡兩者，與其推強棒，跟柯五五波對砍，殺得兩敗俱傷，不如派聲勢不及柯的參選人，表面給支持者一個交待，實則保留後續整合、棄保餘地。

換言之，民進黨決定自提人選，是讓基層不滿情緒有宣洩出口，就形同一場放水的假球。堂堂執政大黨最終恐只能走假提名、真禮讓的路數，自貶黨格，也苦了姚文智賠上退出政壇的賭注。

(中國時報)