火烤大番薯 台北38.2度發高燒

2018年05月28日 04:10 中國時報 楊騰凱 ／台北報導 ／台北報導

台北市昨日測得38.2℃的今年全台最高溫，創下台北測站建站122年以來5月最高溫，小朋友在101大樓旁的廣場與水柱嬉戲躲避酷熱，民眾也紛紛換上短而薄的衣服。（王英豪攝）

台北、板橋、台中、金門昨出現38.2度、37.2度、36.2度、33.7度高溫，均創下測站建站以來的5月最高溫紀錄，其中，台北、台中測站建站已有122年，板橋測站建站也有46年。氣象局指出，昨因太平壓高壓籠罩，不易形成雲系，天空晴朗陽光直射導致溫度走高。

台中測站 也創百年新高

中央氣象局指出，台北測站、台中測站自1896年建站，至今已122年，板橋測站自1972年建站，至今也已46年，昨日台北11時17分測得38.2度，板橋11時36分測得37.2度，台中則於下午1時33分測得36.2度，是這3站5月的歷史最高溫紀錄，先前台北5月最高溫為1991年5月26日的37度，板橋為2007年5月25日的36.6度，台中則為1991年5月26日的35.8度。

此外，位於外島的金門測站，昨日下午2時33分測得33.7度，也刷新該站自2004年建站14年以來，5月的最高溫紀錄，先前紀錄為2010年5月23日的32.9度。

高壓籠罩 陽光長驅直入

中央氣象局預報員張承傳表示，因太平洋高壓籠罩，不易發展雲系遮蔽陽光，加上台灣處在鋒面前的暖區，受到暖空氣影響，才使昨日溫度走高，今起太平洋高壓勢力將逐漸東退，北部、東北部地區的雲系可獲得發展，有機會出現午後雷陣雨，高溫約34度左右，雖仍然偏熱，但不會再出現昨日這般極端的高溫。

張承傳指出，周四開始鋒面就會接近台灣，並於周五周六來到台灣上空，使北部、東半部地區出現短暫陣雨或雷雨，另外，因為也有些微東北風吹來，可使北台灣氣溫稍降，北部、東北部地區的高溫會降到30至31度。

周四鋒面到 氣溫才稍降

張承傳表示，中南部地區今日高溫都還有34到35度，午後雷陣雨也多集中在山區，周三前的天氣型態大致和近日相仿，周四至周六天氣會隨著鋒面到來而轉變，到時平地也有降下午後雷陣雨的機會，溫度部分則沒有明顯的降溫，高溫仍會維持34到35度。

(中國時報)