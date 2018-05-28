中信女將石昱婷 笑納第3勝

2018年05月28日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

驚奇逆轉勝！中國信託商業銀行贊助的女子高爾夫好手石昱婷，於本（5）月26日在總獎金人民幣80萬元的樂卡克北京女子精英賽兩輪加洞賽中，發揮穩定球技與高度抗壓力，擊退紐西蘭華裔選手郭萬青衛冕成功，贏得職業生涯的第3勝。

石昱婷在這場「非常想衛冕奪冠」的比賽贏得辛苦讓她感觸很深，封后的石昱婷激動地淚灑現場表示，「每一次奪冠都很不容易，我很開心這段時間努力和辛苦有了好的結果。」

石昱婷第一輪前12洞一隻小鳥都沒抓到，遇逆流的她沒有氣餒，自我調整穩住心情重新出發，第三輪最後一洞，同組的紐西蘭華裔女將郭萬青率先交出低於標準桿11桿的成績，石昱婷頂住壓力、成功抓鳥，追上郭萬青，把比賽逼入加洞賽。

第一次加洞，石昱婷發生失誤，球擦到樹枝，第三桿留下10米長推，沉穩長推讓延長賽繼續下去。第二次加洞，石昱婷在18洞第三次抓到小鳥，成功擊敗郭萬青蟬聯本賽事冠軍。

石昱婷賽後表示，比賽過程中壓力很大，但她相信高爾夫的字典之中沒有「不可能」，只要比賽沒有結束，任何事情都可能發生，唯一能做的就是把球打好。

石昱婷說今年最重要的目標就是順利考上女子日巡（JLPGA）資格，她也特別感謝贊助商中國信託銀行相挺，她會繼續努力。

中國信託銀行所贊助的高球女將近期佳績不斷，扶植的業餘選手侯羽薔本月25日於TLPGA公開賽南寶站，以4回合總計211桿風光包辦職業、業餘雙料冠軍；姊姊侯羽桑則在美國贏得NCAA一級女子高爾夫錦標賽總冠軍，侯家姊妹今年8月亦將代表台灣參加印尼亞運。

石昱婷和侯氏姊妹的堅持與努力，具體實踐中國信託「堅持信仰、成就夢想」的高球理念。中國信託也會繼續扮演選手堅強的後盾，支持高球好手在世界舞台揮桿圓夢。

(中國時報)