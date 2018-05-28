吃泡麵鉛中毒 1天96包才會啦

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中國時報
／台北報導

國人愛吃泡麵，網路謠傳泡麵含有重金屬，吃多會造成身體中毒。衛福部食藥署對此表示，泡麵在經食用量評估後，無攝食風險，因此不需恐慌，以鉛為例，成人日吃96包泡麵才會超標，因此一般來說並無攝食風險。

食藥署指出，曾有媒體報導泡麵中的醬料包、油包被檢驗出含重金屬，但相關產品經食用數量檢驗後，都沒有顯示會使人體造成重金屬中毒的可能性，且重金屬多來自環境因素，對食品而言是「無法避免之汙染物質」。

而泡麵油包及調味醬料是由多種食品成分混合炒焙加工的產品，個別產品配方不同，無法制定一致標準，且目前國際間尚未針對複合食品原料所產製之加工食品訂定重金屬規範。不過食藥署強調，國內依食品良好衛生規範準則（GHP）加強食品原料之重金屬管理為原則。

針對先前有媒體報導市售泡麵油包及調味醬料等檢出重金屬，食藥署也曾做過檢測，一名60公斤的成人，須每日攝食96包泡麵、70大匙調味醬，才會超過國際間對鉛所訂的安全耐受量；至於銅，成人每日須攝食917包泡麵、639大匙調味醬，才會超過攝取容許量。

不過食藥署仍提醒，為了避免攝取過多重金屬，最好的方式是均衡飲食，泡麵所含營養成分有限，應適量食用，烹調調味亦勿過量，才能吃得美味又安心。

(中國時報)

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