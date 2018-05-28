張淑芬《大地山嵐》493萬落槌

台積電董事長張忠謀夫人張淑芬熱愛繪畫，且是名慈善家。昨日她捐出的畫作《大地山嵐》在香港佳士得拍賣會義賣，起拍為30萬港幣，最終以130萬港幣（493萬台幣）落槌，義賣款項將全數捐贈香港「Save The Children」基金會，作為亞洲貧病兒童的教育和醫療經費。（粘耿豪攝）

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中國時報
／香港報導

台積電董事長張忠謀夫人張淑芬熱愛繪畫，且是名慈善家。昨日她捐出的畫作《大地山嵐》在香港佳士得拍賣會義賣，起拍為30萬港幣，最終以130萬港幣（493萬台幣）落槌，義賣款項將全數捐贈香港「Save The Children」基金會，作為亞洲貧病兒童的教育和醫療經費。

出席這場慈善拍賣會的買家來自兩岸三地，競標情形相當激烈，喊價不到兩分鐘就直衝百萬，並迅速落槌成交。張淑芬並未出席拍賣會現場，而是在拍賣場外等待拍賣結果，當她得知以130萬港幣拍出的消息後，難掩喜悅，直呼「金額剛剛好」、「不會太高也不會太低」，而且核算下來，比去年年底在羅芙奧以456萬台幣拍出的畫作《春晨曙光》還要高，更是開心不已。

張淑芬指出，她是個充滿愛、也渴求愛的人，這幅《大地山嵐》的靈感源自花蓮地震後的山嵐景緻，光芒照亮大地，象徵台灣蓬勃強勁的生命力，「我相信未來的台灣，會愈來愈好！」

計畫在6月5日退休的台積電董事長張忠謀，並未陪夫人出席拍賣會。張淑芬笑說，張忠謀退休後計畫寫書、研究橋牌，依舊忙碌，而她則會持續作畫、做慈善，「希望不久的未來能舉辦個人畫展！」

佳士得亞洲區總裁魏蔚指出，為響應支持張淑芬捐出畫作義賣的善舉，佳士得完全不收仲介費，至於買家為何？魏蔚笑說是來自兩岸三地，但不便透露細節。

(中國時報)

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