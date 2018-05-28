中華電砸120億 建新世代園區

2018年05月28日 04:10 中國時報 林淑惠 ／台北報導 ／台北報導

園區硬體設備，將打造成有如亞馬遜在西雅圖最新辦公大樓─「生態圈」，外觀種植大量植物。（美聯社）

被視為力拚台灣成為下一世代全球科技重鎮最重要基地的桃園市創新研發中心，確定將由中華電信投資120億元興建新世代科技園區。

桃園創新研發中心是政府推動「亞洲．矽谷推動方案」中最重大的一項建設。目前新竹科技園區是全球半導體產業重鎮，桃園新創中心園區則以朝開發成5G、AI、物聯網、AR/VR等新一代科技重鎮，以及扮演亞太地區青年創新與創業發展基地、連結矽谷等全球知名科技大廠的核心聚落。

串聯本土 鏈結全球商機

中華電信證實，該公司與桃園市政府已共同合資成立「桃園亞矽創新股份有限公司」，目前資本額1250萬元。中華電信由子公司光世代建設公司參與投資、持股60％；桃園市政府則是透過桃園航空城公司持股4成。

從人事分配來看，新公司董事長由桃園市政府指派，總經理由光世代建設新任董事長陳光雄擔任，未來隨著工程期進度，股本將增資至50億元。

據透露，這座創新研發中心未來將孵化AI、物聯網、5G等生態鏈的國家隊，再透過引進全球知名科技進駐形成世界隊，串聯本土及國際大廠的核心研發、製造能量，鏈結全球商機。

吸納思科等200家大廠

除思科確定進駐、並與聯發科等台廠緊密合作在此發展物聯網創新應用解決方案外，要在台灣打造AI優先戰略基地的Google、在台成立AI研發中心的微軟、亞馬遜及IBM，以及廣達、台達電、華碩、宏碁、研華等本土科技都是優先爭取對象，據了解，該園區預定吸納200家國內外廠商進駐。

據了解，座落在桃園A19的創新基地，面積達3.8公頃，總工期約2年半，第一期工程年底動工，興建前就會啟動招商出租作業，完工後將交由專業公司負責經營管理。

未來，該園區將興建成智慧節能的複合式園區，除建築硬體設備，還會配備完善的高速聯外通訊網路、運用AI人工智慧及大數據分析等各項創新服務，讓未來進駐的廠商幾乎可以不用額外投資就可以享受高科技服務。除此，還會規畫無人商店、AR/VR等各種示範場域。

打造如亞馬遜綠建築

至於園區的硬體設備，則可以想像成類似今年元月，美國電商亞馬遜（Amazon）在西雅圖的園區啟用的最新辦公大樓「生態圈」（Spheres）、外觀大量種植植物，還設有小溪、魚、香草等供員工在高壓工作中的紓壓環境。

本月中旬，中華電信董事長鄭優正式延攬陳光雄出任光世代建設董事長，就是為了借重陳光雄過去在綠建築、善意建築、低碳城市規畫，及新能源應用方面的專長，負責推動桃園創新研發中心園區各項建設。

(中國時報)