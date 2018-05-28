帶動產業轉型 中華電扮領頭羊

2018年05月28日 04:10 中國時報 林淑惠

產業轉型，需要靠領頭羊，中華電信現任董事長鄭優在2016年年底上任後，充分展現出讓中華電信成為台灣產業轉型發動機的旺盛企圖心。

來自雲林庄腳囝仔的鄭優，擅長運用結盟力量，讓中華電信在政府的多項產業政策中，扮演重要角色，除了充分運用電信龍頭地位的資源協助產業轉型升級外，也讓中華電信開拓更多有助於長期營收成長的新動能。

下一世代的兆元產業，全球聚焦物聯網、5G、AI等領域，台灣有意透過在桃園設立創新研發中心，以及籌組5G、物聯網、AI等國家隊，串聯上中下游產業鏈，連結全球商機，讓台灣成為繼資通訊產業之後，新世代科技的全球重鎮。

5月中旬，中華電信延攬陳光雄出任光世代建設公司董事長，最重要的兩項工作，一個是推動社會住宅，另外一個就是負責興建一座國家級的創新研發中心園區。

接著，中華電信也分別籌組成立5G和物聯網的國家隊，未來將帶領廠商進駐桃園創新研發中心的園區，協助產業轉型升級及進軍國際市場。

5G部分，中華電信已與工研院、資策會、諾基亞、愛立信、聯發科、廣達、華碩、宏達電、智邦、中磊、明泰、研華、合勤控、正文等廠商合組成立5G國家隊，預定最快今年底、明年初就會推出5G實驗網路。據了解，桃園創新研發中心園區未來將成為中華電推動5G最重要試驗場域。

物聯網部分，中華電信已成立物聯網大平台，截至3月底已有超過500家企業加入，政府推動物聯網產業正計畫透過「亞洲．矽谷推動計畫」，提供物聯網在智慧製造、智慧交通、智慧醫療、AI，及行動生活等相關應用的練兵場域，中華電信所組成的物聯網國家隊成員，未來將陸續進駐桃園創新研發中心，共同開發出可獲利的商業營運模式並進軍全球市場。

電競成為台灣重點扶植產業之後，中華電信也在這個月參與電競新創公司4Gamers（就肆電競）B輪投資。另外，為了扶植新創公司，中華電信與PChome網路家庭共同合資成立「中華網家一號」創投基金，扶植至少50家電商、Internet+數位生活等領域早期新創團隊。這一年多來，中華電信配合政府鼓勵企業加薪、率先響應，今年年底還要興建社會住宅，讓年輕人都住得起。

(中國時報)