唯一國產油電車 6年玩完

2018年05月28日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

國際油價衝上3年半新高，但國產油電車卻將在此時說「掰掰」！國內首款，也是唯一的油電車豐田Camry Hybrid，6年前好不容易國產化，從全盛時期每月銷售近千台，如今每月賣不到100台，撐不下去，終究只能停產，年底前庫存銷完之後，將改由進口接棒。

對於國產油電車「唯一命脈」斷了，豐田總代理和泰汽車坦言，近年油價偏低，確實賣得很辛苦。至於國產油電車還做不做？話則說得很保守，「都還要評估」，站在車廠立場，當然還是希望留住技術與供應鏈。

2009年後，國際油價一路走高，2011年時突破每桶100美元，帶動節能車熱賣，尤其以技術相對成熟的油電車最受青睞。和泰車於是向豐田爭取油電車款在台生產，於2012年發表國內首款國產油電車Camry Hybrid。

當年之所以在台生產油電車，一是有市場需求，國產化可拉低車價，有利普及；二是認為不可能一蹴可幾走到電動車，油電車至少還有個1、20年好光景，豐田若能釋出相關技術，對在台汽車供應鏈也有正面助益。

沒想到2014年起油價急轉直下，加上政府無預警縮減貨物稅優惠，重挫油電車買氣。Camry Hybrid雖然不在取消貨物稅優惠之列，但因少了最大的賣點－省油，加上購車趨勢轉向休旅車，受傷同樣不輕。

根據監理所資料，2013～2014年間，Camry Hybrid每月穩定銷售約500台，自2015年已降至300台以下，2016年起面臨「破百」的保衛戰壓力，之後長期在2位數掙扎，即便近日國際油價衝上3年半高點，都未見起色。

車廠主管分析，站在國產化每年至少要有5000台，損益才能打平的立場，「Camry Hybrid早就該停了」，之所以還撐著，除考量要有新產品接棒，還是想保留國產油電車的生產能量，才被迫走一步算一步。和泰車主管分析，國產化不容易，「說放就放」也很可惜，站在節能車的大趨勢，還是會希望未來每款車都有油電車。只是要國產還是進口，都需要再評估。

(中國時報)