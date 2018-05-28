高鐵特區首辦產權過戶民間

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中國時報
／台北報導

高鐵中南部車站產業專用區開發不理想，交通部高速鐵路工程局決定首次辦理該專區土地產權，可過戶給民間的招商，不過目前僅限在嘉義站及台南站，希望吸引民間企業投資，嘉義站預計在6月底，台南站則是7、8月。

高鐵局第五組組長陳慧君表示，行政院多年前已同意產業專用區的土地產權可過戶給民間，但先前的做法要分階段，須先設定地上權，等開發完後再訂價出售，因此業者認為風險太高，紛紛拒絕破局。

今年改變策略，以附特約買賣方式招商，在業者得標時就訂定價格，依約開發完後，產業專用區土地產權可直接移轉民間，但限嘉義及台南站。

政府當年興建高鐵桃園、新竹、台中、嘉義及台南站，特地蓋在郊區，希望能帶動產業群聚效果，原則上土地只租不賣，民間只能以地上權方式參與開發。

根據高鐵局統計，5個高鐵車站產業專用區中，以新竹及桃園最理想，新竹站全部讓售給科技部開發生醫園區，占地約38公頃，桃園站近22公頃以地上權方式交由國泰人壽開發。

台南站約47公頃，是產業專用區面積最大，目前除讓售給中研院7.3公頃、經濟部能源局7.4公頃、科技部5.3公頃外，還有約27公頃土地有待開發。台中站產業專用區為15.6公頃，目前仍有11.9公頃待開發；嘉義站9.8公頃，則完全未開發。

5月剛動工的大台南會展中心，即位於台南站產業專用區，占地約5.2公頃，陳慧君說，其中至少有1公頃要興建150個房間的飯店，可望吸引遊客，不過高鐵局先將土地交由台南市政府使用，產權仍屬高鐵局。

(中國時報)

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