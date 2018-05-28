能源政策看天吃飯 政府只會瞎忙

2018年05月28日 04:10 中國時報 黃琮淵

從苦撐到不撐了，國產油電車玩不下去，其實是早晚的事，與其說是油價，倒不如說，輸給政府的「看天吃飯」，缺乏推動節能車的長期思維與立場，油價高時，跟風似地鼓勵全民換節能車，油價低時又置若罔聞，讓所有產業無所適從，只能摸石子過河。

賴揆喊出2040燃油汽車落日，這看似「前瞻」的政策，不妨先想想，電動車能否普及目前還沒著落，至少未來一、二十年，過渡性質的油電車，要不要推，要不要視為推動節能政策的一環？還是傻傻地苦等電動車，在電動車出來之前，什麼都不要做。

如果政府的態度始終如一，只要能夠朝非碳家園推進，在基礎設施不足、電動車還沒辦法完全普及時，各種過渡期的節能運具，只要有利於節能減碳，就該一視同仁，這跟油價高低沒有關係，更不能三天打漁，兩天曬網。

不過從政府的施政，卻看到互相矛盾，最直接的例子，是在2015年時縮減油電車貨物稅優惠。持平而論，當油價在便宜時，訴求省油的油電車就夠弱勢了，因為沒人會為了環保，跟自己的荷包過不去，偏偏政府就可以選在此時落井下石，硬擺你一道。

當然，政府說法可能是，僅取消高價油電車的優惠，國產車沒影響。問題是，高價油電車同樣是節能車，「排富」就沒有道理，且當口袋深的人都不買了，小老百姓更不會買，當直個市場只剩下小貓兩、三隻油電車，如何形成口碑？最後就是相互拖累、愈賣愈差。

更嚴重的是，政府自始至終就缺乏扶植產業思維，好不容易從日廠手中取得油電車製造技術，卻沒思索過如何擴大產業布局、提高供應鏈強度，於是成敗繫乎車廠，至於節能…反正國際油價還低，等漲上去再來想。

台灣這幾年節能車政策原地打轉，猶如台灣的能源政策，自始至終都在看天吃飯，瞎忙罷了。面對油價重回3年半新高，政府是否做好準備？是打算重新來過，把當年收回的補貼吐出來，鼓吹油電車銷售，倘若如此，當年的政策髮夾彎，豈不有如鬧劇一場。

(中國時報)