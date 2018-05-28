美國「知華派」第一人 剖析陸美台三角關係！藍普頓示警 川普的無知終將傷害台灣

2018年05月28日 04:10 中國時報 江靜玲 ／華府專訪 駐美特派員／華府專訪

藍普頓（右一）與前大陸國務院總理朱鎔基（左二)、海峽兩岸關係協會會長汪道涵（左一） 在紐約合影。（江靜玲翻攝）

藍普頓教學不倦也好學不倦。經常紙筆不離手，接受採訪時，一個不小心，就會反被他採訪。（江靜玲攝）

藍普頓小檔案

國際知名中國研究權威、美國約翰霍普金斯大學高級國際問題研究學院教授藍普頓（David Lampton）表示，美國和中國大陸關係已過了臨界點（Tipping point），美陸關係不致出現急劇突落，但雙邊關係持續滑落將是令人憂心的事。

藍普頓是美國知名的中國問題專家，在中國外交學院《知華派評估報告》排名第一，他接受《中國時報》獨家專訪時，做了以上表述。他同時指出，在美陸關係中，台灣是一個非常大的考量因素，美陸關係緊張時，美國和台灣就有人趁機想增加台灣有利地位。川普執政以來，台灣已成為越來越被「考慮」的議題，但這可能是危險的。以下為訪談記要。

問：您在2015年指出，美陸關係接近臨界點，美國精英階層越來越把中國大陸視為對美國主導權的威脅，大陸則認為美國阻止中國發展，現在美陸關係是否到了這個臨界點？我們離開懸崖還有多遠？

陸美關係 大國競爭新時代

答：我們已經過了那個臨界點。證據可從川普政府的3個文件看到：新國家安全戰略，把大陸明確定位為「競爭對手」；國防戰略報告，清楚點明大陸推動政策與美國國家利益和價值相抵觸，宣布我們進入大國競爭新時代；核態勢評估報告，基本上清楚表明，我們不僅在傳統武器上與大陸競逐，在核武的現代化亦如此。接著，我們看到了習近平在2017年10月十九大中宣布中國大陸的新時代，把大陸推到新時代舞台中心。綜合這些，我會說，臨界點已過，美陸進入大國競爭新時代。如此下去，兩國都必須付出大代價。

美陸關係正逐漸向下滑落，繼續朝負面進展，但不一定會出現像懸崖這樣的劇烈落差。不要忘了，美陸有共同的利益。例如在朝鮮半島上彼此為了不同的理由，仍可合作，在整體趨勢朝負方向，仍可有正面發展。但我認為比較危險的是雙邊關係持續滑落。

貿易磨擦 痛苦的還在後面

問：全球都在關注美陸貿易磨擦，但這是一場重新制定全球兩大國─美國與中國大陸經濟和權力關係的新規則，這並不只是一場貿易戰而已？

答：這是世界兩大強國對有關對科技力量的統治權之爭。讓美國覺得不舒坦的是大陸利用例如竊取智慧財產權，使大陸的科技領先，或像是阿里巴巴可到美國，谷歌不能到大陸，類似的問題。所以川普政府要的是大陸終止這樣的工業政策，但我不認為大陸會如此做。大陸或許會在邊緣上釋出一些妥協，但不會放棄中國的工業政策。我擔心，痛苦還在後面。

問：在這種情況下，您如何評估當前的美台關係？台灣可以從棋子變成棋手嗎？

聯美抗陸 非常危險的組合

答：美陸台三角關係間有一定的規律，當美陸關係緊張時，美國和台灣就有想人趁機想增加台灣的有利地位，以為對台灣好可藉此向北京施壓，或認為與美國接近，可增加台灣的安全，有更多軍售，在國際更有尊嚴，諸如此類。不論你是否喜歡，美陸關係愈壞，美台關係就增進，而這則讓大陸做出最糟的舉措。觀看川普政府的印太戰略和國家安全戰略，台灣已經成為越來越被「考慮」的議題。我認為這是令人擔憂的。現在大陸有一個領袖讓人信服中國強大了，美國是一個趨於沒落的強權，台灣島內自認中國人比例大幅下降往北京想要的反方向行進，加上2049年統一時間表，這是非常危險的組合。

問：習近平的外交政策以濃厚的民族主義為後盾，台灣執政者將如何面對？

答：中國大陸政經持續茁壯，台灣不大且接近大陸，在經濟上對大陸依存度高，觀看事實和歷史，台灣必須尋找一個與大陸並存的方法。若大陸使用強硬的手段，對統一有著嚴格的界定，他們將會占據一個敵對的社會。我會提醒大陸領袖，「你不需要統治2300多萬的敵對人民。」

兩岸統一 在大陸毫無爭議

問：國共內戰遺留下來的兩岸問題，看的出解決方法嗎?

答：我不知道。但40多年來出入中國大陸的經驗，我沒有遇到過一個大陸人士不認為中國共產黨具有與台灣統一的合法性。大陸人可能對統一的定義不同，鬆散或嚴格，但我覺得大陸人有點像德國人覺得有一天東西德總要統一的。大陸人爭論許多事，但迄今就我所知，他們對與兩岸統一是沒有爭議的。大陸愈來愈自信，力量日增，美國在地理位置上距離台灣遙，所以最終這個問題還是要由兩岸自己去解決，這是中國人的問題。我不認為川普總統是可信賴的，他可能會因無知鼓勵台灣做一些讓大陸對台祭出可怕回應的事。

(中國時報)