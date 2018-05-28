最擔心美國 歷屆政府從沒這麼混亂

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中國時報
／採訪側記

「我涉入中國事務時還是個年輕小伙子」，藍普頓對大陸的了解，尤其是政治現象，包括兩岸關係背後的人文與社會因素，扎實深沉，談到當初選習中國研究，是因為相信處理中國大陸對美國的重要性。

藍普頓成長於冷戰時期發生在亞洲最大的兩個戰爭─韓戰和越戰，兩個都涉及美陸的戰爭時代；在美國國內，這段期間則攻擊同情中國共產黨學者的麥卡錫主義興起，導致約10年到15年沒人願意選習中國研究，因為政治上太具爭議性。藍普頓決定反其道而行，「我是那個反對美國忽略亞洲的一代。」

1976年他首次到中國大陸，成為毛澤東過世後第一個前往中國大陸訪問的美國成員之一，他這一生也與中國結下不解之緣。

一般印象中，藍普頓被視為是親中知華派學者，但他對中國大陸的褒貶是中肯的。他指出，大陸感覺到自己的力量，自己的權利，加上歷史上積怨，這些將不會引領大陸走向一個靈活具彈性的中國；他憂心台灣的長期未來，質疑北京對逐漸移向一個大陸不歡迎方向的台灣，還有多少耐心。

藍普頓再三呼籲，我們生活在一個無法忽視大陸要什麼的世界中。他相信，美陸關係日趨平等，已不可免。

然而，在這些前提下，藍普頓最擔心的其實是美國，「我很擔心目前的情況，我不是說我們美國歷屆政府從來沒有問題、麻煩或爭議，但在我的經驗和記憶中，從未像現在這個政府這麼混亂不一致過。」

這樣的憂心，回應了他當初還是個年輕小伙子時相信處理中國大陸對美國的重要性。他主張美陸必須要協商，示警台灣在美陸關係緊張時被「考慮」的危險，這些，都需要一個政策明確，行動一致的美國政府。充滿不確定的美國川普政府恰好沒有這些。

(中國時報)

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