鄧小平天才3決策 領導大陸崛起

2018年05月28日 04:10 中國時報 江靜玲 ／華府專訪 ／華府專訪

藍普頓根據自己40年的筆記，撰寫《從鄧小平到習近平》一書，深入淺出剖析中國大陸領導、軍政文化和社會近半世紀變化，擁有一手資料和觀察經驗。

今年適逢鄧小平改革開放40年，藍普頓以「天才」形容鄧小平3大決定─ 開放企業、接班人制度和與外界建立友誼，「我不認為在他之後，有任何（大陸領導）人做了那麼正確的策略性決定。」

大陸領導層交接制度化是鄧小平最重要的遺產之一。對於大陸修憲解除領導人任期限制，有人認為是是開倒車，但也有人認為這是面對大陸轉型這項艱鉅任務必要的調整，藍普頓指出，治理一個人口13、14億的國家不是件易事，任何領袖都會面臨困難。但鄧小平最值得肯定的事蹟之一是從強人統治，步向更集體的領導，創造透明法規，「我不會把解除領導人任期制稱為大陸真正的現代化。」

藍普頓說，他理解人們說，大陸經濟改革後有許多利益團體、很多貪汙，需要強大的領袖處理這個問題，但文化大革命後，毛澤東過世，大陸一片混亂，1976年的大陸以集體領導方式處理比現在更艱困的情況，「更開放透明的領導方式若可在50年前奏效，使大陸從一個當時人均比柬埔寨還低的國家，成為世界數一數二的經濟大國」，「如果開放透明的領導可導致這樣的結果，我不認為現在會比過去困難。」

藍普頓強調，從事實中尋找真實，大陸過去50年取得巨大進展，他看不出來為何在未來50年不能如此做。

藍普頓稱，鄧小平的政策並非完美的政策，但策略上是對的。鄧小平的3大決定，加上中國大陸人民辛勤工作、致力教育和努力儲蓄，讓大陸創下不僅西方恐怕連中國人自己都未想到的成長與成果，「我認為鄧小平是天才，但也必須歸功於中國大陸人民。」

(中國時報)