噶瑪蘭撞名原民怨酒商盜家徽

2018年05月28日 04:10 中國時報 洪安怡 ╱台北報導 ╱台北報導

金車噶瑪蘭威士忌在國際競賽上獲獎無數，成了台灣之光，但「噶瑪蘭」名號響亮的同時，卻因「撞名」噶瑪蘭族，引發商標使用權爭議。近日金車文教基金會與噶瑪蘭族進行討論，基金會將朝資助祭典、提供獎學金等方向，協助噶瑪蘭族部落發展，預計6月底前再進行會議定案回饋機制。

濫用文化標誌 不被尊重

做為台灣第一座單一麥芽威士忌蒸餾廠，金車旗下Kavalan噶瑪蘭在國際競賽累積拿下超過270面金牌、8次世界威士忌冠軍獎盃、5次世界蒸餾酒廠冠軍，最貴的酒1瓶定價高達1萬元，卻也因使用「噶瑪蘭」一名引發爭議。

「我們的族群是文化標誌，不是商業用途！」身為噶瑪蘭族代表協商窗口、花蓮縣豐濱鄉新社社區發展協會理事長宮莉筠指出，噶瑪蘭這個名字長期出現在威士忌、包裝水、客運等各種商業使用，但族群未曾被知會，如同家族家徽被盜用一樣，感覺不受尊重，「既然用噶瑪蘭名當商標，部落其實是有期待，希望他們能回饋社會」。

金車文教基金會總幹事曾清芸指出，使用「噶瑪蘭」命名威士忌酒，是沿用宜蘭當地舊名，希望跟在地產生連結，並非對原民不禮貌，而金車噶瑪蘭早在1994年登記為品牌，儘管噶瑪蘭族長期進行正名運動，但直至2005年才被正名，若單就法律層面來看，金車噶瑪蘭並無違法問題。

曾清芸表示，其實目前已正名的16個原住民族群，或多或少都有類似問題，但基於企業社會責任，4月下旬和噶瑪蘭族進行過非正式會面，雙方都相當理性，噶瑪蘭族亦未對金車噶瑪蘭命名表達反對，只強調希望知道如何被使用，他們要的就是尊重。

智慧創作專用權 未含族群名

基金會也踏訪部落，了解當地發展狀況與資源匱乏情形。基金會初步已決定在社區關懷據點提供冷氣，接下來朝向補助祭典，以及設立獎學金等方向進行，鼓勵部落學童進行族語認證等，

曾清芸說，由於目前部落並非單一窗口，還需統整意見，思考解方，確切規畫預計6月底前可定案，但金額目前不便透露。

《原住民族傳統智慧創作保護條例》雖規範原民可以宗教祭儀、音樂、舞蹈、歌曲、雕塑、編織、圖案、服飾、民俗技藝等文化申請智慧創作專用權，避免誤用原民文化，但範疇並未包含族群名稱，換言之，使用原住民族名做商業用途，現行並無相關明確規範。

原民會傳智科指出，噶瑪蘭族大約有7個部落，分散於宜蘭、花蓮等地，新社部落僅是其中一部分，目前預計6月底噶瑪蘭族會成立共同基金管理委員會，統籌如專用權等資源分配，屆時就由此委員會和金車等相關企業協調回饋機制。

(中國時報)