葛瑪蘭客運捐龍舟、資助豐年祭

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中國時報
╱台北報導

金車噶瑪蘭威士忌因「撞名」噶瑪蘭族，引發商標使用權爭議，但此類狀況早有先例，同樣使用「葛瑪蘭」一名的葛瑪蘭客運，早在10年前主動向噶瑪蘭族釋出善意，捐贈龍舟、資助部落豐年祭，長期與噶瑪蘭族建立互信關係。

葛瑪蘭客運業務部協理李俊仁指出，宜蘭古地名就是噶瑪蘭廳，宜蘭幾乎滿街上都有以噶瑪蘭為名的店家，2007年11月葛瑪蘭客運成立，便單純想採用舊地名命名，且特意將「噶」字改為「葛」，讀音也不同，其實就是避免撞名引發爭議。

儘管已在經濟部商業司合法登記，但李俊仁說，葛瑪蘭客運於成立之初主動拜訪噶瑪蘭族，在服務站設立噶瑪蘭族介紹，也曾提供場地協助族人販售手工藝品，前年端午節龍舟比賽，更致贈一艘龍舟供族人使用，每年參與噶瑪蘭族的豐年祭，提供經費等；是出於關懷部落的公益性提供協助，部落也從未主動要求更多回饋，雙方長期保持良好的互動關係。

李俊仁指出，近期原民會曾拜訪葛瑪蘭客運，期望能給予部落更多關懷，他們也盼望原民會能協助釐清，噶瑪蘭族到底有多少部落，資源是否充足，怎樣的做法才能實際給予部落協助，才能讓企業審慎評估。

花蓮縣豐濱鄉新社社區發展協會理事長宮莉筠指出，噶瑪蘭族不僅有新社部落，還有立德部落和台東樟園部落等，每個部落的需求、看法都不同，有人認為需要金援，也有人提出希望給部落專職人力，讓部落文化持續保存，此次的溝通也是一個契機，讓部落重新思考怎樣才是有效的幫助，重新討論回饋機制的具體作為。

(中國時報)

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