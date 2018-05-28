嚴審陸參訪團 業者嘆不明智

2018年05月28日 04:10 中國時報 李鋅銅 ／台北報導 ／台北報導

大陸參訪團堪稱兩岸交流的先鋒，早年更是台灣南北走透透，如今隨政府將嚴審陸方參訪團赴台，過去交流的盛況不再。圖為2012年時任北京市長郭金龍（右二）率文化參訪團，赴台中和平區體驗原住民風情，時任台中市長胡志強（左二）到場接待。（梁貽婷攝）

台灣旅行社喜歡接參訪團主因

大陸參訪團近年在台灣南北走透透，建立無數產業合作，也拉近兩岸距離，如今政府將嚴審陸參訪團訪台，這些可能都將走入歷史。旅行公會全聯會理事長蕭博仁表示，台灣不能因意識型態和大陸打對台，若因政治影響兩岸交流，是「很不明智的抉擇」，呼籲陸委會要三思而後行。

2013年9月，當時雲南省委書記秦光榮走進桃園縣平鎮市忠貞里，離鄉背井數十年的雲南老鄉，熱情抓著秦光榮手不放，數百名兩岸雲南老鄉千里來相會，共享「長街宴」。場景移到台南市學甲區，幾年前虱目魚也曾風光賣到大陸。

客源高水平 消費能力強

兩岸冰融後，大陸參訪團來台持續加溫。台灣觀光發展協會祕書長田一修表示，參訪團就是交流團，不外乎有商務參訪、文化參訪、學術交流和農漁畜牧業等交流。參訪團需要邀請單位的批文和陸委會的審查才准來台。也因為門檻較高，來台團費也高，吃好住好，消費能力強。

「最早來台的參訪團非富即貴，涵養程度都很高，可以說是很有水準的客源市場，其中也有官員，但不得以官方身分，所有官員來台就以相關協會的名義來台。」田一修表示，因團費優渥，幾乎是每家旅行社積極爭取對象，如今陸委會將嚴審大陸人士來台，參訪團首當其衝，旅遊業者一片譁然。

閉門如鎖國 少賺觀光財

談及接待參訪團，台北市曾姓業者回憶稱，「領導都有相對文化水平且相處溝通愉快、不採購沒有壓力、應有合理操作費用、沒有呆帳，能呈現台灣的品質及特色，讓客人感受到台灣人好客的濃厚人情味。」

台北市林姓業者則表示，參訪團是兩岸官員及菁英人士交流最佳平台，台灣旅遊市場需要靠高層交流，引領介紹推廣台灣的旅遊文化，閉門自憐自艾只會讓台灣路越走越小，跟鎖國政策沒兩樣。也有業者感嘆，蔡政府上台後，兩岸關係倒退，來台參訪團層級漸低且效果漸差，早已大不如前。

蕭博仁直言，「大陸參訪團優質且利潤高、水準高，若嚴禁參訪團來台，不但台灣少賺了觀光外匯，更阻擋基層和專業交流，非明智之舉。」

(中國時報)