「團費每人賺10萬」榮景不再

2018年05月28日 04:10 中國時報 李鋅銅 ／台北報導 ／台北報導

早在2008年開放陸客團前，參訪團就已全台走透透。當時對吃住行要求都高，如果行程夠好，「見到了想見到的人」，旅行社甚至可從每名團員身上賺到10萬元（新台幣，下同）。但隨著大陸打奢及來台參訪團大減，且參訪層次降低，旅行社利潤也「直直落」，每人團費利潤最低只剩數千元。許多業者開始懷念以前榮景。

台北市林姓旅遊業者表示，2000年到2003年他開始做大陸參訪團及經第三地中轉來台團。「當時大陸收費每人在20000到25000人民幣，地接費約14000人民幣。」現在大陸收費在15000到20000人民幣之間，台灣地接費約9000人民幣。利潤雖不比當年，但只要有人來，台灣業者就有錢賺。

多年前就做陸客參訪團的李姓業者稱，1999到2005年，來台參訪團員基本是副廳長以上才有機會，後來層級越來越高，省長和省委書記甚至中央高級幹部也來，參訪團吃住行都好。由於是超高規格，讓從旅行社到飯店和餐廳及特產店生意大好。

他表示，一般來說，台灣地接社從每名參訪團員一個人賺1萬多元沒問題，如果安排行程夠大，或見到層級夠高，一個人賺3到10萬元並非不可能。導遊司機旅館都笑呵呵，讓很多人羨幕。

早期來台參訪團更會大買特買。台北市林姓旅遊業者表示，許多台灣旅遊業者都記得，以前兩岸關係好的時候，例如大型的省市級參訪團來台，都會帶來許多當地土特產和伴手禮，來到台灣後，台灣業者也會回贈伴手禮，尤其是有企業跟隨來台時買東西回去送人更是多得「嚇死人」。參訪團來不光旅遊業直接受惠，也外溢出更多經濟效益。參訪團辦論壇交流活動，不但要租借大型場地，一次數百人的大團甚至要包下整間飯店，為接待業者帶來更高利潤。

(中國時報)