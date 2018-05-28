回娘家 陸雙航母首次同框

大陸航母遼寧艦（右）與首艘國產航母（左）首次在大連港同時現身，完成歷史性的「同框」。（摘自網路）

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中國時報
／綜合報導

大陸首艘航母遼寧艦27日上午回到大連造船廠碼頭，而在船廠迎接它的則是剛剛結束海試，停在船塢中的大陸首艘國產航母。雙航母首次會師，完成歷史性「同框」。大陸軍事專家表示，剛剛完成首次試航的國產航母目前正在進行入塢維護，而遼寧艦經過密集訓練和科研任務之後，可能也到需要檢修時間。

大陸網友發布的圖片中，遼寧艦正在多艘拖船幫助下緩緩駛入大連造船廠港區，可能會停泊在國產航母停泊了1年多的艤裝碼頭上，而剛剛完成5天首次動力試航任務的國產航母，則進入大連造船廠船塢內，對首次試航狀況進行全面檢查。

這一場景，比軍迷們預計的時間提前了好幾年。大陸國產航母還要進行多次試航，對動力、電子系統、武器、航空等系統進行全面測試後才能交付入列，這中間可能需要至少1到2年時間，而在交付入列之時，它會正式獲得命名和舷號，並在海上訓練中可能會和遼寧艦一起航行，實現同框。

大陸軍事專家宋忠平27日對《環球時報》表示，兩艘航母在船廠同框的機率並不太大。這次是一個特殊時期，國產航母剛剛下水進行海試還沒有服役，而遼寧艦恰巧在該階段返回船廠進行檢修，所以才會出現兩艘航母在船廠的現象。

對於遼寧艦返回大連造船廠目的，宋忠平認為，最大可能是檢修。檢修有兩種情況，一種是例行性檢修，另一種是大修，大修一般是服役到中期壽命期進行的。檢修時間有長有短，短的幾個月、一年，長的2年時間都有可能。

宋忠平表示，作為「娘家」，遼寧艦回到大連造船廠進行「身體檢查」再正常不過。這符合常理，也符合正常流程；雙航母同框意味著距離實現雙航母時代越來越近。「雙航母，只是大陸的一個起點。」

(中國時報)

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