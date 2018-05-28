西沙群島軍事敏感 拒台港澳遊客

2018年05月28日 04:10 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸為鞏固南海主權，在海南省下設三沙市，並於2013年9月開放旅遊。香港《星島日報》報導稱，然而時至今日，台港澳及持外籍護照人士依舊被謝絕參加，即使回歸20年的香港人，在這方面依然不能享受國民待遇。海南官方的說法是「那裡有軍事設施，現在還很敏感！」

香港《星島日報》27日報導指出，大陸於2013年9月已開放三沙市旅遊，海南島是遊客前往南海的跳板，現在有2艘郵輪定期前往西沙群島，遊客在郵輪上4天3夜，最低的費用也要約5000元人民幣（約合23700元新台幣）。開業初期每月僅有3至4個航次，現在增加到8至9個航次也應付不了增加的遊客量。

報導稱，雖然費用昂貴，但去過的遊客均表示「很值得」。郵輪離開三亞港，十多個小時就進入西沙海域，遊客可以登上西沙的全富島、鴨公島、銀嶼島，以及三沙市的主島永興島。遊客說，「不用擔心安全問題，這些島完全在我們大陸控制之下，誰敢來招惹我們？」

5年來，永興島已從一片白沙變成城市，有超市、銀行、醫院，去年更啟用第一間電影院採用數位4K放映，與大陸各省新上映的電影同步，從基礎建設到娛樂產業一應俱全。

報導稱，除郵輪，海南島也有水上飛機提供西沙旅遊，水陸兩用飛機可以載客前往西沙群島羚羊礁，客人也可乘飛機從西沙群島返回海南島。不過，和郵輪西沙行一樣，「港、澳、台及持外籍護照人士謝絕參加。」海南官方說法則是「那裡有軍事設施，現在還很敏感！」

(中國時報)