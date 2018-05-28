平台沒了 流失合作機會

2018年05月28日 04:10 中國時報 李鋅銅 ／台北報導 ／台北報導

面對大陸參訪團來台未來可能趨嚴，大陸組團社表示，來台參訪團占陸客來台總數極低比例，估計只有10分之1。若和大陸目前出境遊的發燒比較，來台參訪團人次不到大陸全體出境總人次的千分之2，業務影響微乎其微，但對兩岸交流卻有很大負面衝擊。

華北一家組團社人員表示，赴台參訪團和旅遊團都包含參觀遊覽的共同點，但對業者來說，兩者還是有本質區別。參訪團涵蓋內容更豐富也更專業，參加人員組成更有組織性、目的性。台灣風土人情與景點遊覽，只是參訪團行程之一，參訪團更多目的與赴台意義在於專業領域互動、交流、學習，從中也可延伸至後續回訪或產業合作等等。對兩岸交流深度與廣度來講會更有幫助，參訪團在台費用相對於旅遊團也要高一些，有的甚至是「好很多」。

從參訪團與旅遊團操作難度上來說，前者需要旅遊業者有各種行業以及協會，更多資源與更高服務水準。也正因為術業有專攻，參訪團應該說是「旅遊團接待的高階升級版」，需要旅遊業者有更多投入，自然也就體現在較高團費上，收益相對旅遊團較高也是一定的。

華中一位組團社經理表示，若台灣「卡」赴台參訪團對業績總體影響不大，但「如果沒有交流太可惜了」！華南一位組團社經理說，以前參訪團是真的團費利潤較一般團好，都是政府人士或是國企高管，台灣政商也想著接觸接待，畢竟華人還是重交往重交流的社會，很多協議、政策、合作，也多是在相互參訪後落實的，所以關起門來真不是明智之舉。

(中國時報)