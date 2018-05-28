乘客推火車 救不回車下老嫗

2018年05月28日 04:10 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

消防人員前往協助脫困時，婦人已昏迷，送院前已無生命跡象。（屏東消防局提供）

78歲黃姓婦人27日在屏東火車站搭莒光號赴台東，驚覺便當盒遺留在月台候車椅，竟不顧火車已行駛，強行跳車拿取便當盒欲再上車，不料在追車時不慎踩空，整個人卡在月台與車廂間僅13公分縫隙，車上30多名乘客見狀，下車合力推動45噸重的車廂，讓警消將她救起，但送醫仍傷重不治。

警方調查，27日早上7時許，黃婦與丈夫搭乘台鐵由新左營開往台東站的701次莒光號列車第2車廂，當時火車已發動，黃婦突然想起便當盒遺留在月台座椅上，竟不顧危險推開傳統的伸縮式車門，強行跳下月台去拿便當盒。

為了便當 下車又追車

屏東站長董阿成表示，當時站台人員見到黃婦跳車，一度以為她是忘了下車的乘客，不料約13秒後竟看到她折返追車，當下立即吹哨制止她，但意外就在約8秒後發生。她在追上車的瞬間，因手推車門、腳下踩空，整個人重心不穩跌進月台與車廂的縫隙間。

站台人員見到她跌進縫隙間時，立即通報列車停駛，但因列車當時在行駛中，所以黃婦還是被拖行一小段距離，但速度並不快，車上30多名乘客與鐵路局員工聞訊後，下車合力推動45噸重的車廂，試圖救出老婦。

30名乘客 合力推車廂

董阿成說，乘客們花了10多分鐘、3次使勁企圖推開列車，終於在7時26分推起車廂，讓警消使用工具救起卡在月台及車廂夾縫的老婦，但老婦仍因傷重昏迷無生命徵象，7時36分送到屏東醫院急救，10時30分再轉送高雄長庚搶救，1小時後宣告不治。

「真的很遺憾。」董阿成說，30多名乘客推車救人的善舉，令人感動，由監視器畫面可以看到陸續有人挺身幫忙，當下大家都希望能快點協助老婦脫困，無奈還是無法挽救，不過也藉此呼籲，列車駛動後，乘客千萬不要強行上下車。

台鐵指出，701次列車雖因此事而誤點40分鐘，影響旅客150人，但未影響其他列車發車時間。

(中國時報)