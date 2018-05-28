當著前妻面 1刀奪走情敵命

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中國時報
／台南報導

台南市安南區長和路民宅驚傳情殺案！鄒姓男子日前發現何姓妻子外遇，憤而離婚，但2人仍同居。何女27日上午稱有事回娘家，鄒男起疑尾隨查看，意外發現情敵陳男與前妻、岳父母在客廳談笑風生，瞬間妒火中燒，持摺疊刀猛刺陳男左胸1刀，陳送醫不治。

39歲何女與45歲鄒男結婚2年多，婚後無子。何女因去年在高速公路某服務區工作時，認識45歲的陳姓男同事，2人日久生情。今年4月鄒男察覺異狀，何女坦承與陳男交往，但沒發生親密關係，鄒男憤而離婚。

2人離婚後，仍同住在北區女方名下的房屋，何女27日上午稱想回娘家一趟，鄒男直覺前妻要會情郎，半小時後也回何女娘家查看。

鄒男進屋發現前妻、丈人、丈母娘3人正在客廳與陳男談笑風生，鄒因離婚後首次遇上情敵，心裡妒火中燒，忍不住衝上前揮拳，再持摺疊刀刺入陳男左胸。

何女與父母雖上前勸阻，但事發突然，來不及制止，看到陳男身上不斷湧出鮮血，驚嚇報警。警方據報趕到現場時，見陳男倒臥血泊，救護車到達前已無生命跡象；鄒男則在旁沉默不語，束手就擒。

鄒男供稱，他得知前妻外遇對象是陳男後，不滿陳男破壞他美滿家庭，早想「處理」陳男，但因深愛前妻，怕她受牽連，因此選擇離婚再復仇。他離婚後仍與前妻同居，是希望能有機會挽回感情。

陳男送醫後因傷勢嚴重，經醫院急救無效死亡，警詢後將鄒男依殺人罪嫌移送台南地檢署偵辦，並報請檢察官相驗確認死因。

(中國時報)

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