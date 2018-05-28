為吃牢飯頻行竊 感謝法官收押

2018年05月28日 04:10 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

63歲陳姓老翁為醫病欠債，流浪到雲林躲債成街友，為吃免錢飯，去年3月故意多次偷竊，如願被關到11月，出獄後三餐不繼，他想重溫得以溫飽的牢獄生活，26日故技重施偷超商自首被釋回，不死心27日再偷終被收押，還向法官道謝。

「雖然籠仔裡沒自由，可是有吃、有喝、有住，不必吹風曬日，比住在自己家擱卡舒適！」設籍屏東的陳翁說，反正他老了，渾身是病，沒人照顧，住哪裡都一樣，能住監獄是最舒服的，所以一定要偷到法官把他關起來。

警方調查，陳翁有多次竊盜前科，26日晚間在虎尾某超商偷泡麵後，帶贓物到虎尾派出所自首，移送雲林地檢署後，檢察官將他釋回。陳不甘心，27日再去同家超商偷泡麵、洗髮精、刮鬍刀，不但不逃，還要求店員報警來抓，讓店員很傻眼。

警方指出，陳翁為吃免錢飯，去年3月就多次到超商行竊，被關到11月獲釋，出獄後居無定所，沒錢生活，年齡未達65歲又無法領老人津貼，只好以工寮空屋為家，或偷或撿人吃剩的東西吃。

「阿伯，怎麼又是你！」警方看到陳翁訝異又無奈，警訊後再次依竊盜罪嫌移送地檢署，陳翁再三拜託檢察官及法官把他關起來，法官最後以有再犯之虞裁定收押。他欣喜若狂，一再向法官謝謝，強調再進不了監獄，恐怕要餓死街頭。

陳翁說，他的目的是想住監獄，並不是真要偷黃金、金表、寶石等高價值的東西，所以都選擇超商行竊，希望店家不要損失太多，否則良心也過意不去。

(中國時報)