女兒拍照存證 他認了殺妻分屍

2018年05月28日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

27日凌晨殯葬人員推出簡姓婦人遺體，一雙兒女淚眼目送媽媽離開老家。（蔡依珍攝）

67歲陳姓老翁和68歲簡姓妻子商議3度離婚，疑因拿不到妻子的千萬房產，25日持3把料理刀和榔頭殺妻分屍，分裝成3袋、2箱，還把內臟存放在冰箱內。女兒發現後提著裝有母親頭顱的袋子報警，陳一度堅不吐實，直到警方出示女兒拍下的浴室鮮血照，才坦承殺妻，警方依殺人、侵害屍體罪嫌將陳送辦，檢察官訊後聲押獲准。

「警察先生，我爸好像殺了我媽，袋子裡面可能是媽媽！」陳嫌42歲女兒26日傍晚提著大塑膠袋到派出所報案，警方打開驚見裡頭裝著人頭，嚇了一大跳。

檢警調查，陳嫌和簡婦結褵40餘年，爭吵不斷，曾2度離婚、再婚。陳嫌供稱，2016年4月離婚時，協議桃園區龍安街3樓透天厝老屋分一半，但妻子稱房子是繼承的，堅持再婚後協議就失效，夫妻上月又起爭執、還上法院對簿公堂，2人分居。陳嫌住老家，簡婦搬去和女兒同住，23日協議3度離婚，但簡念在夫妻情分仍常回老家關心。

陳嫌25日打給簡婦說「沒飯吃」，早上11時簡婦帶食物回老家，女兒下午發現母親失聯，回老家尋母，在浴室發現尖刀、榔頭和大量血跡，但父親稱自己誤傷右大腿，她機警拍下浴室血照後返家，26日下午趁父親酒醉跌傷就醫時進房查看，浴室血跡已清理乾淨，但發現2樓床墊後有2大袋物品，觸摸其中1袋疑為頭顱，連忙提著袋子報案，警方查看確是簡婦人頭，女兒當場崩潰大哭。

警方在現場發現，除2大袋裝有頭顱和零碎屍塊，又在3樓曬衣間查獲裝有身軀和四肢的2個整理箱，冰箱冷凍庫內有1袋內臟，手段凶殘讓員警也不寒而慄。

警方到醫院帶回爛醉如泥的陳嫌，他起初否認犯行，直到出示女兒拍下的浴室鮮血照才鬆口認罪，並向女兒道歉請求原諒，盼入獄後能來探望，但女兒低頭啜泣，不願再看他一眼。

檢警27日帶陳嫌回現場模擬，鑑識人員在2、3樓採集到陳的血掌紋、石灰掌印跟腳印，但他避重就輕，對關鍵情節都稱「忘記了」，檢警28日解剖釐清行凶過程。

(中國時報)