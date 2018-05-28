剪指甲撒石灰 殺妻冷血滅證

2018年05月28日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

涉嫌殺害結褵40年髮妻的陳姓老翁，心思縝密，不但試圖清理現場、毀屍滅跡，還自稱養過雞懂得用石灰能防臭、驅蟲，案發後更深知要剪指甲，甚至裝沒事外出買菸、指使女兒買酒，落網後始終未見悔意，連警方都對他冷血行逕感到髮指。

辦案人員發現死者遺體被亂刀分切成多塊，分裝在3個袋子和2個箱子裡，身首異處，四肢也放在不同處，箱內灑滿石灰、內臟也放在冰庫，避免散發異味，3樓曬衣場還有燃燒過死者衣物的鐵桶，陳嫌就連指甲也特別修剪，滅證意圖明顯。

「我怕被警察發現才分屍！」陳嫌供稱，他過去曾在山上養雞，深知石灰可以驅蟲、防臭，因此案發隔天中午到蘆竹花120元買石灰，撒在老婆遺體上，但對於行凶細節卻含糊帶過。

據陳嫌40餘年的老鄰居透露，陳曾從事保全、公車司機等工作，但都做不久，一有挫折就回家自殘，平時都關在家、少跟外界接觸，疑有精神方面疾病、到診所看身心科，還曾到山上定居調劑身心，左鄰右舍都直說他怪、常有幻聽，但檢警發現他僅領有輕度聽障手冊，並無精神疾病的證明，從種種跡象研判他犯案時神智清醒、心思縝密。

鄰居透露，陳嫌近2年和兒子感情不睦，父子甚至拳腳相向，兒子帶著妻小搬離，本月返家拿東西還被陳掌摑，一度報案，最後在母親勸說下選擇原諒，豈料母親竟慘死刀下。

(中國時報)