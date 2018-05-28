新故鄉願景》小青秧茁壯 青農產品衝先鋒

2018年05月28日 04:10 中國時報 林縉明 、吳岳修／專題報導 、吳岳修／專題報導

金山青農共同發起的「小青秧」品牌平台，結合在地農糧行設置實體店面銷售，同時提供產品介紹及推廣食農教育。

北海岸多名青農共同發起的「小青秧」品牌平台，希望透過實體店面協助青農行銷農產品。（王御庭提供）

新北市東北角因地處偏遠，年輕人口外流嚴重，但留在家鄉的韋峻文、王御庭、陳琬婷、張育誠、張証盛5名青農，結合1位甜點創意師、1位社區糧食行第2代，共同發起成立青農品牌「小青秧」，跨出青農推動農業轉型第一步，透過實體店面聯合銷售、推廣，已讓產地農產品成功打入市場。

在地生產銷售 一條龍

為了讓農漁業多元發展、增加農漁業就業人口，新北市2年前起推動「新農漁民輔導計畫」，希望透過青農創意及努力精神，為農漁業注入新活力，鎖定年輕人返鄉農漁作，採取從旁輔導並啟發青農自主投入意願策略，讓回鄉從事農漁業者能得到適性發展，進而提升農漁產業競爭力，而傳統農業在轉型和升級後，也讓青農們收入實質增加。

輔導計畫從2016年實施至今，原本新北市只有88位青農，目前已成長到229人，其中王御庭、葉家豪等7位優秀青農，更榮獲全國百大青農殊榮。

韋峻文、王御庭、陳琬婷、張育誠、張証盛5名青農，更在新北市府輔導下，合作打造共同品牌「小青秧」平台，去年11月起與中和茂宏糧食行合作，約10坪空間開放青農寄售農產品，還有甜點師傅把賣相不佳農產品，加工製作餅乾、蛋糕、甜點等，透過有限空間把青農品牌、從農經驗、種植產地、耕作方式等資訊介紹給民眾，建立在地生產、在地銷售模式。

縮短食物里程 健康吃

王御庭說，外界多半對於青農想法、作法不太清楚，很多青農面臨農產品銷售不出去的困境，希望透過這個平台，縮短食物里程，青農也能現場分享理念及農法，拉近與消費者距離。

青農們除積極拓展銷售通路，也深入社區、學校辦理食農教育體驗課程，教導學生、民眾如何吃得健康、安全，把正確飲食消費觀念帶給民眾，接下來希望能號召更多青農加入行列。

王御庭期待「小青秧」營運模式能夠推廣出去，凝聚分散各地青農力量，建立彼此互助、聯合行銷模式，不僅有助於農產品銷售，同時帶動農業發展，期盼這樣的理念能有更多志同道合青農延續、擴展，預定明年開闢分店，讓青農品牌遍地開花。

農業局表示，除了北海岸青農成立的「小青秧」品牌平台外，獲選第4屆百大青農的葉家豪也是成功案例，他結合石碇當地文教力量，成立新北螢火蟲公益書屋，將農場打造成食農教育示範基地，同時經營菇菇生長屋，研發菇類智慧化生產架構及感測監控技術，不僅創造更多收益，也激勵更多青年返鄉深耕。

農漁村一日遊 尋認同

為讓青農力量延續，農業局透過勞工局就業博覽會、經發局新北電商GO EC平台等跨局處合作，提供各式專業培訓、企業交流媒合及行銷推廣等輔導，吸引年輕人返鄉務農；另一方面因應傳統農業轉型，以走讀農漁村方式，結合觀旅局推出「貢寮一日漁夫小旅行」等體驗活動，帶領民眾走進產地體驗生產過程，吸引民眾注意與認同。

農業局長李玟表示，輔導計畫遴選出具有農業發展潛力青農及新農民，針對個別發展需求提供不同資源、輔導，另也輔導農業募資，希望發起大眾以行動支持友善環境土地、食材安全以及萌芽茁壯的農耕夢想，讓新北農業能更多元發展。

(中國時報)