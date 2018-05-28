新故鄉願景》懷念母親 王御庭種香草出名

2018年05月28日 04:10 中國時報 林縉明 ／新北報導 ／新北報導

新北市青年農民聯誼會長王御庭因母親喜歡香草植物，決定投身農業，7年前為緬懷癌逝母親，開闢農園種植香草，近年還種植有機蔬菜，供應金山地區小學營養午餐，並積極建立農產品銷售管道，獲得農委會遴選為第4屆百大青農。

39歲綽號「庭少」的金山青農王御庭，過去開鞋工廠，受到經濟不景氣及大陸仿冒品猖獗影響，市場萎縮，萌生關廠念頭，直到母親罹癌逝世後，讓他毅然決然投入香草種植研究，靠著大量蒐集資料，無師自通，把種香草轉化為對母親無盡的思念。

王御庭起初對農業一竅不通，靠著勤學及請教前輩，逐漸找到自己的方法，多年前曾在北投種植香草，收穫量不錯，讓他決定擴大種植面積，因而輾轉來到金山開設「寧靜海香草園」，卻面臨金山冬季多雨潮溼，且東北季風強勁又帶有鹽分，不利香草植物生長，外界普遍都不看好。

王御庭首先改善土質含鹽量較高問題，讓土壤鬆散提高排水性，另一方面用防風網阻隔強風，降低風害，克服先天地理環境障礙後，逐步擴大種植面積，如今農園占地達2甲地，以種香草植物為主、有機蔬菜為輔。

王御庭說，務農辛苦且投資報酬率低，年輕人多半沒意願，但自己個性不服輸，不願讓別人當笑話看待，且有母親力量在背後支持，堅信有心就能改變現況，是克服萬難關鍵。

不施肥、不噴農藥除草劑是王御庭最大的堅持，他認為，要營造好的環境，透過生態食物鏈抑制病蟲害，用人力除草代替除草劑是最天然的方式，即便耗時費力，甚至可能有蟲害，但可以免於農藥殘留疑慮，讓消費者吃得安心又健康，才是身為農民最大的成就感。

如今「寧靜海香草園」在北海岸無人不知、無人不曉，王御庭下一步將研發香草系列加工品，像是香水、茶包、果醬等，提高農產品價值，建立品牌及銷售管道，盼藉由自身一路走來的經驗，鼓勵年輕人投入農業行列，打造自己的夢想。

(中國時報)