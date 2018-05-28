新故鄉願景》蚯蚓先生王廷宏 食農教育扎根

「坵隱農場」王廷宏運用蚯蚓糞飼養蛋雞，大幅降低雞舍臭味。（王廷宏提供）

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中國時報
／新北報導
用啤酒廠酒渣養蚯蚓改善土壤，並結合食農教育課程，讓民眾認識有機農業。（王廷宏提供）
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糞便也能變黃金！金山區青年農民王廷宏運用啤酒廠釀酒剩餘的麥芽渣，養殖近4萬隻蚯蚓，把蚯蚓糞當成天然土壤改良劑，並利用蚯蚓糞餵雞，讓雞糞排出比較不臭，進而降低雞舍臭味，改善農業生產環境，搭配食農教育體驗課程，希望推廣友善大地循環共生模式，建立農場特色與品牌。

人稱「蚯蚓先生」的王廷宏現年45歲，過去任職啤酒廠副廠長，平時工作忙碌，鮮少有陪伴家人時間，7、8年前有感於與2名孩子關係形同陌生人，決定辭去工作，選在金山地區開闢農場。

王廷宏剛投入農場經營初期，為協助啤酒廠釀酒後剩餘麥芽渣處理，運用本身微生物專長，分析發現麥芽渣適合養蚯蚓，且蚯蚓糞有2700多種微生物，有助於植物生長，蚯蚓糞中更含有益生菌，鋪在雞舍作為墊料，可以減緩異味產生，改善雞舍臭氣沖天情形。

王廷宏表示，麥芽渣經堆肥處理後做為蚯蚓食物來源，蚯蚓糞排出體外無臭無味，並富含有機質及植物生長所需的氮、磷、鉀元素，可以改善土壤，減少肥料使用量，但因啤酒渣載運費時，現已改用芋頭皮、地瓜皮代替，依舊有活化土壤效果。

近年來食安風暴頻傳，讓王廷宏決定把食農教育向下扎根，運用農場蚯蚓特色設計一套課程，帶領學員認識蚯蚓生長環境，並拔有機蔬菜餵雞，接著運用雞蛋做造型蛋品嘗，建立有機農業友善循環觀念，改變傳統慣行農法印象。

王廷宏說，農民遇到最大問題往往是沒有好的銷售通路，因此結合食農教育課程，建立品牌特色，並把人潮帶進農場，自然不用擔心銷售問題，連食農體驗課程預約都爆滿，須提前1個月報名，農產品也供不應求，走出自己一條路。

(中國時報)

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