柯P允諾 特教班全面公共化

第6屆愛天使園遊會於花博爭艷館舉行，盼藉著各種體驗活動，讓特教孩子增加信心，同時也提升大眾對不同障別孩子的認識。（吳堂靖攝）

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中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲27日出席第6屆愛天使園遊會，他致詞時表示，特教幼兒園交給民間做有困難，應該100％公共化（含公立、非營利），同時，還要讓特教生能在幼兒園多讀1年，以便更順利銜接小學一年級的教育。

教育局統計，台北市公幼目前有19園辦理23班集中式特教班，可收178名學童，另有12園辦理12個資源班，可收103名學童；特殊學校則有11班集中式特教班，可收88名學童。

將逐步增加名額

教育局特殊教育科長張政忠表示，公幼所開設的集中式特教班、資源班，或是特殊學校的特教班，的確可享有較完善的師資和設備，例如每班8位學生配2位老師，部分還聘雇護理師協助，收費也比較便宜。不過因為誘因大，使許多特教孩童無法擠進公幼特殊班窄門，估計全市仍有超過半數的特殊生無法就讀公幼特殊班，而是就讀私幼一般班級。

對於柯文哲提出要讓特教幼兒園全面交給公幼、非營利幼兒園來做，甚至希望延長特殊生就讀幼兒園的時限，張政忠說明，今年7月將先增加2公幼集中式特教班、共16個名額，明年也會評估增班，並同步調查尚有空間的小學，希望達成市長提出的政策目標。

多讀1年幼兒園

至於「多讀1年幼兒園」，張政忠表示，現階段只要家長願意安排教育活動，並由專家學者審核通過，已經可以緩讀1年。另外，北市公幼昨天也進行第二階段抽籤。今年全市公幼3萬4003人登記報名，最後共錄取1萬9341人，其中，3至5歲班錄取率63.16％，2歲專班錄取率22.35％；因今年報名人數較去年增加4409人，所以3至5歲班錄取率從77.1％降至63.16％。包括忠義、陽明山、湖田、平等國小4校附幼仍有共39個缺額，家長可以直接向學校登記報名。

(中國時報)

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