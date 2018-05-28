聽障不自棄 曾紓寧泳奪雙金

2018年05月28日 04:10 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

自幼患有先天性聽力障礙的新竹市游泳正妹選手曾紓寧，從小即在泳界不斷斬獲佳績，近日參加全國身障運動會游泳項目，表現依舊亮眼，不負重望拿下2金2銀，再為竹市爭光。

表現佳 頻刷新紀錄

教育處表示，全國身心障礙運動會截至26日止，新竹市代表隊已累積5金4銀2銅的好成績，其中，曾紓寧個人就奪下100公尺仰式、50公尺仰式雙料金牌及50公尺蝶式、50公尺自由式銀牌。

重度聽障的曾紓寧在6、7歲左右時被家人發現聽力有問題，原本家人以為善解人意的紓寧是說話慢的小孩，之後經醫師檢查才知是先天聽力障礙。但紓寧不因此而自暴自棄，靠著助聽器與一般人一同學習，不論運動、學業方面，表現的都比一般人還亮眼。

自幼與姊姊一同學習游泳的紓寧，在游泳項目表現一直搶眼，不但在新竹市保有多項紀錄，2005年僅就讀國中3年級就以15歲之齡，代表我國參加在澳洲舉辦為期6天的「2005墨爾本聽障奧運游泳錦標賽」，在50公尺仰式項目勇奪金牌，並以32秒31的佳績破大會紀錄，技驚四座。

不畏懼 一直向前走

被封為「水底玉嬌豚」的曾紓寧在她的水底無聲世界中，默默的從全中運、全運會，一直到2005年的墨爾本聽障奧運、2007年世界聽障錦標賽等賽事，不斷刷金破紀錄，已從新竹之光成為台灣的驕傲。

曾紓寧說，她一路走來從不給自己設定目標，也沒有太大野心，只有努力不懈的毅力。她也希望自己的例子能給其他像她一樣的朋友、孩子們一些鼓勵：「我從來不向命運低頭，即使出生就聽不見，我從來不懷疑，我可以打破世界紀錄！」

(中國時報)