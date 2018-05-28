南屯運動中心開幕 設施齊全

2018年05月28日 04:10 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中市南屯國民運動中心27日開幕，是台中第3座國民運動中心，市長林佳龍表示，市府持續興建標準運動場館，增加運動地圖據點，未來海線地區三井集團Outlet營運將吸引大量人潮，將規畫在清水設置第10座國民運動中心，帶動運動風氣，讓台中成為運動城市。

滿足不同年齡需求

南屯國民運動中心工程獲2018年國家卓越建設獎，建築品質受到肯定，館內規畫室內溫水游泳池、體適能中心、韻律教室、飛輪教室、桌球場與綜合球場等多元專業運動設施，滿足不同年齡族群的運動需求。

林佳龍指出，盼透過國民運動中心促進市民規律運動、保持健康，南屯區人口越來越密集，運動中心的啟用將可滿足在地運動需求，除規畫多項運動設施，也與附近學校合作興闢停車場。

「市府推動國民運動中心是以10萬以上人口的行政區作為設置標準！」林佳龍說，目前已規畫9座，而海線雖沒有超過10萬人口的行政區，但擁有活躍的生活圈，未來三井Outlet開幕後，也會帶來大量人潮，規畫在清水區設置第10座國民運動中心，讓市民一樣享有標準運動場館。

委託專業團隊經營

台中市運動局表示，南屯國民運動中心興建完成後，依《促進民間參與公共建設法》委託民間廠商營運管理，將由專業團隊投入資金增購運動設備，聘請專業人力規畫多項課程，帶給市民嶄新運動環境。

(中國時報)