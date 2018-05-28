雲林六房媽過爐文化 獲認證

2018年05月28日 04:10 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

全台唯一沒有固定廟宇供奉的六房媽祖，27日從雲林縣斗六市大北勢股過爐到虎尾鎮過溪股，數萬信眾隨香，陣頭綿延數公里，獨特的宗教活動獲文化部認證為國家重要民俗，文化部長鄭麗君更專程前來授證，大大提升六房媽的歷史定位。

300年來 無固定廟宇供奉

雲林縣長李進勇、立委張麗善與劉建國等人點燃起馬炮後，六房媽神輿在信眾簇擁下，浩浩蕩蕩從大北勢股起駕，過爐到虎尾的過溪股，而今年新爐主是周萬友。

過爐隊伍熱鬧，陣頭逶迆，擔花、擔燈等自發性還願祈福團絡繹於途，沿途炮聲煙火不絕，家家戶戶除備香案恭迎外，也準備涼水、點心，讓來自全台各地的香客都能吃平安，展現雲林人的熱情。

鄭麗君親自南下為六房媽過爐成為國家重要民俗頒授證書，全國六房媽會理事長吳錦宗代表接受。他指出，六房媽相傳在300多年前由林氏家族迎奉來台，並未立廟，每年由散布在斗六、斗南、虎尾、大埤、土庫等鄉鎮的林氏6房兄弟輪流迎回供奉，最長要60年才輪奉一次；從家族神明演變成地方上共同信仰，每年過爐活動規模盛大，信徒百萬，遍布雲林、嘉義、南投和台北。

國定重要民俗 雲林占3項

鄭麗君表示，雲林六房媽為《文資法》修法通過後，全台首件通過審定的國家重要民俗，也是唯一過爐形態的文化資產，全台目前共有18項國家重要民俗。

李進勇說，雲林縣人文風情豐富，全台冊列18項國定重要民俗，雲林縣就占了3項，包括北港朝天宮媽祖遶境、口湖鄉牽水狀祭儀，以及六房媽過爐，大大提升這些民俗活動的歷史定位。

(中國時報)