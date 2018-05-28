龜山島成年禮 不強迫攻頂

2018年05月28日 04:10 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

苗栗市長邱炳坤日前去登宜蘭龜山島，結果中暑送醫，事後他在臉書PO文直呼：「差點死在龜山島！」由於宜蘭縣政府6月8日將在龜山島舉辦成年禮，屆時將有400名學生參加，安全問題引關注。縣府表示，龜山島成年禮準備周全，學生可視身體狀況決定攻頂，不會停辦活動。

邱炳坤25日登龜山島，翌日晚間他在臉書上稱，以為登龜山島1706階是小事一樁，結果上得去下不來，最後是由退役的陸戰隊員張正穆揹下山，再以快艇急送烏石港、送醫才撿回一命。

2015年5月前彰化縣議員王武雄也在龜山島爬階時無預警倒地，送醫不治；昨高雄一名女里長搭船上龜山島，雖沒登401高地，但也因天氣熱又暈船而送醫。

宜蘭縣政府2002年起舉辦登龜山島成年禮，單程計有1706階，海拔401公尺高，但期間停辦又復辦，近年改在草嶺古道等地舉行，已有3年未曾在龜山島辦理，去年以牽罟方式作為成年禮後，檢討會時在各校疾呼下，今年再度復辦龜山島成年禮。

對於安全疑慮，宜蘭縣政府教育處副處長林麗玲表示，龜山島是宜蘭鄉親的地標，對學生來說登龜山島是終生難忘的記憶，安全部分一定會考量得很周全，不僅各校護理師都要陪同搭船，龜山島上還有醫師與4名護理師，以及15名消防義消待命。

林麗玲表示，成年禮預計有400人參加，每校開放22人，報名時各校會先注意學生身體狀況，搭船抵達龜山島後，學生可視體能決定階梯數，也可不攻頂在島上環湖，不一定要登上401高地。

(中國時報)