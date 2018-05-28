鹿耳社區 重現鄭荷海戰

台南市安南區鹿耳社區在鹿耳門溪口模擬鄭成功戰船（左）與荷蘭軍艦（右）海戰歷史，最後荷軍潰敗，士兵跳海逃生。（程炳璋攝）

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中國時報
／台南報導

台南市安南區鹿耳社區與安南區公所連續8年在鄭成功登台紀念日前夕，於鹿耳門溪口以舢舨船模擬鄭家軍登陸歷史，27日首次增加鄭荷海戰，重現鄭家軍與荷蘭軍在台江內海正面交戰場面。

鄭成功率大軍從台南鹿耳門溪口登台距今約357年，當年4月30日登陸時並未發生海戰，荷軍直到5月初發覺開始反攻，兩軍才在鹿耳門溪交戰。

鹿耳門社區與安南區公所每年模擬鄭家軍登陸過程，都沒有兩軍海戰畫面，今年特別選在5月首次以舢舨船模擬重現鄭荷海戰場面。

鹿耳社區理事長蔡登進表示，當年荷蘭東印度公司的戰船是從大員港（現為安平港）出擊，配合陸地部隊全面開戰，鄭家軍從鹿耳門溪馳援，與荷兩軍在內海對抗，鄭軍出動大量小舢舨船圍攻並擊沉荷蘭船。

荷蘭軍潰敗後通報本國，荷蘭再派海軍攻進鹿耳門溪，鄭荷兩軍在當年9月又有一次大型海戰交鋒。

鹿耳社區27日模擬的海戰，是重現兩軍在當年5月交鋒的戰役，以2艘舢舨船各改裝成鄭成功、荷蘭兩軍，在鹿耳門溪短兵相接，最後荷蘭船中彈，船上戰士跳海逃生，現場聚集民眾圍觀，整個模擬歷史過程約20分鐘。

蔡登進表示，社區首次模擬鄭荷海戰實況，尚無力複製鄭荷兩軍的完整軍隊，但活動意義在重現歷史戰役，傳頌中華民族300多年來驕傲一戰，明年9月再辦時，將更精緻。

(中國時報)

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