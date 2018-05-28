教會禱告日 韓國瑜受邀

代表國民黨角逐高雄市長的市黨部主委韓國瑜（中）27日在鳳山活泉靈糧堂參加禱告會，高雄基督教會力挺韓國瑜，為他祈禱祝福。（王錦河攝）

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中國時報
／高雄報導

向來被視為深綠的基督教會27日在全球禱告日鳳山場邀請國民黨高雄巿長提名人韓國瑜接受祈禱，但公開要他在上台前仔細想一下，是否願意支持基督教會提出的3個公投案，韓國瑜不假思索走上台，連說3次「I do」。

高雄基督豐收教會牧師蔡宗勳說，民進黨巿長提名人陳其邁的助理前一天打給岡山長老教會，表達想參加27日在岡山的禱告活動，牧師說「歡迎」，但要他公開支持教會提出的3個公投案，結果助理說「回去研究看看」。

蔡宗勳表示，教會樂意為人禱告，但他們想告訴從政的人，做任何事仍須按照神的道理。3個公投案是支持民法婚姻就是1男1女、1夫1妻；第2是同志教育必須高中以後再教；第3是在不更動民法規定下，為同志立特別專法。

「I do」韓國瑜說，他贊成家庭至高無上的價值，基督教反對過早教育下一代同志性行為，他的答案也是「I do」，如有特殊性伴侶，是以立專法保障他們，而不要碰觸古今中外的家庭觀念，他的答案仍是「I do」。

韓國瑜的3個「I do」獲得全場熱烈掌聲，他也強調2個價值，第1是家庭價值，第2是高雄價值，未來這城巿要怎麼走，絕對不是再唱衰高雄。他離開時受訪也表示，基督教會自發性的為他祈禱，他身感責任重大，很怕做不好。

對此，陳其邁表示，因黨代表選舉而無法出席教會活動，至於保障同婚者的部分已經由大法官解釋，2年後由各相關部會處理。未來行政與立法部門在處理該議題時，須顧及各方意見，畢竟協商溝通包容對話才是進步社會應有的態度。

(中國時報)

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