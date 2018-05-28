民進黨花縣黨部主委改選 陳景豐勝出

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中國時報
╱綜合報導

民進黨27日改選縣市黨部主委，其中，花蓮縣黨部主委由民進黨立委蕭美琴愛將陳景豐囊括71％選票，順利勝出。引發關注的是，蕭美琴曾為未獲黨內提名參選縣長的東服中心執行長許傳盛抱屈，其愛將當選黨部主委，日後如何替議員劉曉玫輔選花蓮縣長，也成為話題。

本屆民進黨花蓮縣黨部主委及黨代表選舉，由陳景豐與縣黨部執行委員甘瑞晴相互較勁，選情十分激，昨天投票率也高達7成2。不過，即使甘瑞晴選前誓言當選後要辭去公職，但最後仍以339票不敵陳景豐的830票，陳以囊括71％選票當選主委。

陳景豐投身黨務20多年，曾歷任立委盧博基、賴坤成及蕭美琴服務處的正副主任，選戰操盤經驗豐富。只是，4月份許傳盛與劉曉玫爭取花蓮縣長提名落敗，蕭美琴在臉書寫下「善良的人最容易被欺負，這是最讓人無力的時候」，外界解讀就是替許抱屈，身為蕭美琴愛將的陳景豐未來如何替劉輔選？他昨強調，黨內初選衝撞很正常，未來會全力整合輔選劉曉玫。

台北市黨部主委改選由英系人馬支持的前議員陳正德，對決社運出身的「牛糞博士」朱政騏，最終陳正德以7013票勝過朱政騏4531票，取得壓倒性勝利。宜蘭縣部分，隨副縣長黃適超宣布退選後選情明朗，醫師黃建財沒有意外當選主委。

基隆市黨部本屆有前任主委張錦煌、現任主委陳東財角逐，最後張錦煌拿到282票，以7票之差險勝陳東財的275票，確定回鍋就任黨部主委。

張錦煌表示，非常感謝黨員對他的支持，他將全力輔選現任市長林右昌競選連任，也要讓議員參選人順利當選。

(中國時報)

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