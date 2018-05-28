國際志工會師 17隊授旗出征

2018年05月28日 04:10 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市國際志工將在今年暑假前往亞洲各地進行服務學習，17個志工隊獲桃園市政府青年局補助，授旗準備出征，表現桃園青年友愛世界的精神。

其中中原大學「緬甸海外志工隊」隊長高敏恒表示，每屆前往緬甸擔任志工時，都想著要用什麼樣的方式幫助緬甸，今年決定以在地人幫助在地人的方式，讓營隊活動在緬甸發光發熱。他說，在緬甸很少有營隊活動，因此前往當地高中、國中教學，希望讓受教種子，也能帶領營隊活動。

同樣是中原大學的柬埔寨英文種子教師「柬十三班」隊長莊以寧則說，緬甸英文教學較為填鴨式教育，因此希望推出有趣、好玩的教案，讓孩子們熱愛學英文。新生醫護管理專科學校「愛寨達可」隊長黃子恩則說，去年幫當地幼兒園建立教室，今年希望協助設立洗手台、廁所，並協助培訓當地教師。

長庚科技大學SABADI服務隊則採用衛教、補充教育、環境整修、水資源改善、文化保留的方式，希望幫助寮國居民。隊長邱雅琪表示，希望用募款的方式，協助當地蓋水塔，改善環境。她說，曾經猶豫要不要進行國際志工學習，參考多方資料後，今年寒假決定踏出第一步，暑假則是第2次前往。

桃園市長鄭文燦表示，青年抱著夢想及服務心情，克服文化和語言落差，是非常好的公共參與，青年局會持續推動這項計畫，落實國際志工學習。青年局表示，今年度已有19個團隊獲得國際志工補助，每隊依人數、距離等，共補助8到15萬元。

(中國時報)