岡山銀樓竊案偵破 嫌犯收押

友善列印
中國時報
／高雄報導

53歲竊盜前科陸姓男子因積欠地下錢莊債務，被債逼急，24日趁岡山區某銀樓打烊後，搭鋁梯從2樓攀爬潛進偷走65兩、市價逾300萬元金飾；警方循線到陸男住家追回來不及變賣的31兩多黃金，並將擴大追查贓物流向。全案依加重竊盜罪嫌偵辦。

岡山區某銀樓老闆，24日一早到店開門營業，驚見銀樓遭人潛入行竊，清點後發現65兩多金飾遭竊，損失約305萬元。

警方調閱監視器發現竊賊全身都穿戴手套、口罩、漁夫帽包得密不通風，於24日凌晨2點多搭鋁梯攀爬到2樓破壞鋁窗進入銀樓，更狡猾的是，行竊前還從5公里遠的地方騎機車到某超商，再換騎腳踏車到銀樓企圖躲避查緝，經驗老道卻也露了餡，研判應為慣犯。

員警逐一清查過濾刑案紀錄，鎖定陸姓男子涉有重嫌，持搜索票趕往陸男住家搜索，當場起獲金飾贓物和查扣犯案時所穿戴衣物。陸男供稱，遭地下錢莊恐嚇暴力逼債才鋌而走險偷竊，部份金飾變賣銷贓得款20萬元，已拿去償還地下錢莊債務。

警方查出，陸男在銀樓旁的水電行工作，偷偷觀察銀樓已經1個多月，掌握老闆生活作息，也發現銀樓打烊後，並未把金飾放進保險箱，於是趁銀樓打烊後，隨即潛入行竊，犯案後隔天仍照常到上班。全案訊後以加重竊盜罪嫌移送，昨向法院聲押獲准。

(中國時報)

民進黨南市黨部主委 新系黃先柱… 朱立倫籲蔡「不要撕裂社會」

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。