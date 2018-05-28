岡山銀樓竊案偵破 嫌犯收押

2018年05月28日 04:10 中國時報 郭韋綺 ／高雄報導 ／高雄報導

53歲竊盜前科陸姓男子因積欠地下錢莊債務，被債逼急，24日趁岡山區某銀樓打烊後，搭鋁梯從2樓攀爬潛進偷走65兩、市價逾300萬元金飾；警方循線到陸男住家追回來不及變賣的31兩多黃金，並將擴大追查贓物流向。全案依加重竊盜罪嫌偵辦。

岡山區某銀樓老闆，24日一早到店開門營業，驚見銀樓遭人潛入行竊，清點後發現65兩多金飾遭竊，損失約305萬元。

警方調閱監視器發現竊賊全身都穿戴手套、口罩、漁夫帽包得密不通風，於24日凌晨2點多搭鋁梯攀爬到2樓破壞鋁窗進入銀樓，更狡猾的是，行竊前還從5公里遠的地方騎機車到某超商，再換騎腳踏車到銀樓企圖躲避查緝，經驗老道卻也露了餡，研判應為慣犯。

員警逐一清查過濾刑案紀錄，鎖定陸姓男子涉有重嫌，持搜索票趕往陸男住家搜索，當場起獲金飾贓物和查扣犯案時所穿戴衣物。陸男供稱，遭地下錢莊恐嚇暴力逼債才鋌而走險偷竊，部份金飾變賣銷贓得款20萬元，已拿去償還地下錢莊債務。

警方查出，陸男在銀樓旁的水電行工作，偷偷觀察銀樓已經1個多月，掌握老闆生活作息，也發現銀樓打烊後，並未把金飾放進保險箱，於是趁銀樓打烊後，隨即潛入行竊，犯案後隔天仍照常到上班。全案訊後以加重竊盜罪嫌移送，昨向法院聲押獲准。

(中國時報)