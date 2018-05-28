Formosa樂活盃 2500人健康跑

2018年05月28日 04:10 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

台塑企業主辦的「Formosa樂活盃─桃園健康路跑」，27日上午在桃園舉行，包括桃園酒廠、福容大飯店、Global Mall、A8商圈等地方商家都一起響應，連同社區居民共有2500人共跑，聲勢十分浩大。

由台塑總管理處策畫舉辦的「Formosa樂活盃─桃園健康路跑」，分為3公里及12公里組，27日上午在華亞科技園區舉行，包括桃園市長鄭文燦、台塑企業管理中心常務委員王瑞瑜等人都到場參加。

王瑞瑜表示，2015年間就曾拜訪鄭文燦，討論Formosa樂活圈專案，希望透過桃園市政府、企業及周邊商家推動桃園觀光，也因為樂活圈地成型，才會有這麼好的路跑活動，活動也採購在地生產蔬菜發放給參加的選手，用行動支持地方小農。

鄭文燦表示，這次路跑活動報名員額被秒殺，3天內就額滿，顯示這次健康路跑活動獲得民眾非常熱烈的迴響，他也強調，桃園市是近3年來全台移入人口最多的縣市，也是居民年齡最年輕的城市，而華亞科技園區也是全台灣最美的科技園區。

鄭文燦表示，華亞科技園區工業產值高達5000億元，不但是經濟部核定的「現代化智慧型科技園區」，綠化比例也超過4成，周邊有長庚醫院、桃園酒廠、長庚科技大學、楓樹坑、舊路坑等地，環境多元且豐富，目前台塑企業在龜山有醫療、教育等各式產業，市府各單位也會積極建設龜山生活圈，並結合企業與社區，讓龜山成為Formosa樂活生活圈。

(中國時報)