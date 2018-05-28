春茶品質佳 將搶攻清真市場

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中國時報
／嘉縣報導

2018年大阿里山高山春季優良茶競賽27日舉辦頒獎和展售會，主辦的嘉義縣梅山鄉農會表示，春茶生長期間歷經一波波寒流，今年春茶品質比往年好，產量也不算太差，展售會依舊吸引不少買家搶買比賽茶。不過，早有危機意識的梅山農會除持續守住國內市場，也打算搶進穆斯林市場，計畫近期透過管道把優質阿里山茶銷往穆斯林國家。

今年春茶青心烏龍茶組特等獎由常勝軍葉進成拿下，金萱茶組特等獎由黃淑卿奪得，昨天嘉義縣長張花冠、立委陳明文、民進黨嘉義縣長參選人翁章梁及各鄉鎮農會總幹事都到場，除恭喜得獎者，也細細品嘗特等獎好茶的甘甜滋味。

梅山鄉農會指出，今年春茶繳茶點數略為增加，較去年春茶總數多出400多點，推測是氣候得宜，各地區採茶數量增加，雖然評鑑過程發現少數茶農忽略製茶過程的細節，導致茶韻略帶青澀，但整體來說，仍維持阿里山高山茶的水準；尤其梅山農會多年來積極輔導茶產業，舉辦比賽和分級包裝，既奠定茶農信心，也受封「冠軍茶鄉」美名。

儘管阿里山茶在台灣和對岸占有一席之地，梅山農會仍有危機感，認為年輕一輩雖愛喝茶飲，卻不見得喜歡台灣高山茶，鑑於買茶品茶的人愈來愈少，市場恐逐漸萎縮，農會除積極推廣教育，持續銷往大陸外，接下來還打算把台灣好茶外銷賣到潛力十足的穆斯林市場。

(中國時報)

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