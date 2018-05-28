客語說故事賽 350人來挑戰

桃園市政府客家事務局與教育局主辦「2018桃園客語說故事競賽」，國小中年級A組由張祐誠（右）奪冠。（賴佑維攝）

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中國時報
／桃園報導

桃園市政府客家事務局與教育局主辦的「2018桃園客語說故事競賽」，賽事共分5個組別，超過350人報名挑戰。市府祕書長李憲明表示，活動成功吸引學生提升客語口說能力，也讓客家走入生活。

李憲明表示，客家走入生活、結合城市、連結歷史，是市府推動客家文化的政策，今年將活動舉辦在都會客家地區，希望提升客家文化在都會的能見度。客家局長蔣絜安表示，賽事27日在中原大學登場，有「幼兒親子」、「國小低年級」、「國小中年級」、「國小高年級」及「國中」等5個組別。

蔣絜安表示，今年與學校合作，希望藉由如此方式，將客家語言繼續傳承扎根，小朋友們也利用這個機會展現學習客語的成果，更讓學童們有勇氣、自信面對群眾。她又說，參賽者演說時，跟著故事情節發展，因此展現出時而穩重時而輕鬆的口語表現，甚至精心準備道具、服裝並搭配肢體動作，讓比賽增加生動性、可看度。

其中國小中年級A組由張祐誠獲得第1名，他說，家裡從爺爺、奶奶、爸爸、媽媽、姊姊，都講客語，因此耳濡目染。此次為了比賽準備了2個月，原本頒獎時，前面幾名都頒完，以為自己沒希望，準備要回家，沒想到得到第1名，相當開心。

蔣絜安表示，針對學生，除了說故事競賽，還有歌唱大賽、桐花念謠比賽、客庄戶外遊學課程等，希望藉由有趣的方式，吸引學生親近客家、喜愛客家。

(中國時報)

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