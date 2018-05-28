救交通 基隆麥金路8月底翻新

2018年05月28日 04:10 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

基隆市安樂區麥金路每到上下班尖峰時刻都嚴重塞車，為改善周邊交通環境，市府展開舊安樂分駐所、安樂路二段天橋拆除工程。根據規畫，今年6月中前將拆除完成舊分駐所與天橋，8月底前完成新設迴轉道，未來再新設停車位，盼徹底改善交通難題。

基隆市長林右昌指出，舊安樂分駐所預計花2周拆除，這是安樂區近年來重要的大事，未來包括迴車道及80個機車停車格完成後，初步將可紓緩長庚醫院周邊地區停車問題。接下來還會進行安樂路與人行道整建，仿效仁五路天橋以一個晚上的時間，拆除安樂路二段天橋，屆時將蛻變得明亮寬敞。

至於民代提出將果菜市場連外道路打直、銜接成十字路口的建議，林右昌指出，道路系統後續將尊重專業規畫，至於鄰近橘郡社區外的候車空間，由於涉及社區土地及果菜市場前面迴車安全，市府對周邊交通與停車課題會持續努力，而長庚第二停車場300多個停車位未來完成後，將能一舉解決附近停車問題。

工務處也表示，舊安樂分駐所目前已邁入第3天拆除作業，預計6月中前完成舊安樂分駐所及安樂路二段天橋拆除作業；完成後會接續新設迴轉道工程案，新設2個汽車道、1個機慢車道迴轉道，屆時可有效紓解左轉安樂路二段及迴轉麥金路車流，改善主線道麥金路壅塞現況，預定今年8月底前完工。

(中國時報)