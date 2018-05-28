身障運動會 謝宛蓁大滿貫奪8金

就讀東吳大學日文系的謝宛蓁（左），在2018全國身心障運動會拿下8面金牌。（呂妍庭翻攝）

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中國時報
／嘉縣報導

2018全國身心障礙運動會27日落幕，100公尺蛙式SB7級個人賽和女子組游泳400公尺混合式接力皆打破全國紀錄，一口氣拿下5金的邵柏茵以2分10秒77分雙破蛙式SB7級全國及大會紀錄，寫下個人最佳成績；擅長蝶式的謝宛蓁游出8面金牌，並與隊友合力游破400公尺接力全國紀錄，2人的傲人表現讓本屆身障運動會增添亮點。

就讀台南高級商業職業學校應用外語系三年級的邵柏茵，因為愛玩水才學游泳，小六開始參加游泳比賽，從興趣變專長，邵柏茵靠的是勤加練習，雖然課業繁重，但只要賽前她幾乎天天游上1、2個小時，堅持到底的毅力，不只讓她在2016年身障運動會100公尺蛙式SB6級寫下全國新紀錄，今年更包辦100公尺自由式、100公尺仰式、100公尺蛙式、50公尺自由式級和200公尺混合式等5面金牌。

邵柏茵說，她天生雙手舉不高，所以比賽時手划動的速度不夠快，這時候只能靠雙腳加強；還透露雖然練習很累時曾想放棄游泳，但都是一念之間，因為熱愛，所以比賽都是拚盡全力。

就讀東吳大學日文系的謝宛蓁，小三開始投入各大游泳賽事後，屢屢創下紀錄，今年身障運動會她參加8個項目，大滿貫全奪金，其中肢障女子組400公尺接力更以7分40秒20打破全國紀錄。游出好成績，謝宛蓁謙虛地說，不知道游泳這條路會走多久，但只要一天沒放棄，她就會全力以赴。

(中國時報)

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