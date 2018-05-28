2018年05月28日 04:10 中國時報 邱師儀

蔡總統上任以來，2年斷交4國，斷交非洲唯二的布吉納法索之後，26日大陸外交部長王毅在中布復交時提及希望照一張中非「全家福」，我非洲最後一個友邦史瓦帝尼何時被奪去，恐怕只是遲早的問題。現在中華民國邦交國斷到剩下18個，但國人似乎已無太大悲傷，也見怪不怪。原因很簡單，台灣人只要遇到民進黨執政，民眾就有承擔失敗的兩岸政策及其後果的心理準備。

蔡政府把對外關係全部寄託在美國一定挺台灣的命題之上，雖然川普當道激起一些火花，但從川蔡通話、習近平訪美、川普訪中、《台灣旅行法》通過、美中貿易大戰，再到川普暫緩制裁中興為止，明眼人都看得出來神龍擺尾有去有回，川普和任何國家當朋友當不了1個月，變臉像翻書一樣快，台灣小國寡民實在禁不起任何一次兩岸危難時美國暫時袖手旁觀，因此雞蛋不能放在一個籃子內。

責任政治是民主ABC，然而針對台、布斷交，蔡總統竟還質問在野黨「遺憾台灣內部不團結」。國民黨吳敦義主席的回應倒是很到位：「難道看到邦交國斷交，我們還要不斷誇獎民進黨政府很厲害嗎？」事實上，我們必須承認，民進黨真的很懂得把神邏輯藉由電視名嘴與網軍操作拗成對自己有利的說詞，而就算外交潰敗，民進黨也很懂得讓潰敗的結果聽起來有一種「撫慰人心」的效果。

蔡政府的外交政策已瀰漫失敗主義的氛圍，所謂的「失敗主義」即認定未來注定失敗，放棄一切改變現狀的行動。這個政府面對大陸束手無策，也不想要正視她，像核電一樣，只要涉及民進黨最根本的意識形態，就是神主牌動不得，也改變不了。而民進黨人應付挫折與不安的適應機轉總是很強，他們能在險峻中牢記一件事：最近一場選舉最重要，台灣長遠的幸福與利益反正選民無法立即感受到，但選民可以立即知道民進黨有什麼扭轉乾坤的厲害說法。

這幾天從綠營名嘴吐出來的神邏輯就有很多，兩種最經典：第一、深綠人士覺得邦交國斷光光也好，表示中華民國不管用了，這樣台灣剛好可以獨立建國，世界就可以與台灣建交。問題是，深綠真的確定那樣的台灣就能跟世界建交？在現實主義的秩序之下，最沒有顧忌的應該是拳頭比中國大的美國，但台美那樣就會建交嗎？如果這種空話連自己都知道無法實踐，則如此表述的唯一功能，就是讓一群鴕鳥相互取暖而已。第二、有綠營名嘴感謝中國大陸以斷交方式施壓台灣，因為大陸越施壓，年底大選灌給民進黨的票就會越多，但真的是這樣嗎？

大陸干預台灣選舉令人印象深刻的有3次：1996年台海飛彈危機反而讓國民黨籍的李登輝總統選情升溫；2000年大陸總理朱鎔基的恫嚇有利於阿扁當選總統；2016年周子瑜事件激起選民支持小英。但這些事件都有一個共通點，那就是台灣選民認為受大陸打壓的對象本身是否也應負責？

事後證明，大部分選民認為李、扁、蔡在當時是無端受波及。但這次蔡英文對於兩岸關係的鴕鳥作為，導致兩岸關係從冷和走向熱戰，很明顯她是必須負責任的。如果這種程度的失敗外交，執政黨連道歉都不用的話，那「執政黨」的定義就該改寫了。

（作者為東海大學政治系副教授）

(中國時報)