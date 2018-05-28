年改上路最謙卑底線：大法官宣告合憲

2018年05月28日 04:10 中國時報 陳長文

外交遇挫，蔡總統呼籲團結，但執政兩年自期「最會溝通的政府」，卻被批「撕裂社會」。軍公教年改傷痕，將是全民團結路上的一大隱憂。

今日看似不公的退撫制，如18%優惠存款，有跨越世代下的合理性。最早可溯及台海局勢高危的1950年代，為凝軍心，1958年首開先例，軍官領取「一次性退伍金」者得辦優惠存款，薪資甚低的公、教陸續跟進。後來政府建設復興基地，經濟漸興、三民主義「寓富於民」，在不短的時期，公職薪情遠落後民間，政府乃以「退撫制度」吸引優秀人才擔任公職。

何以政府早年對軍公教不提高薪資，卻「承諾」增加退休待遇呢？一則財政困窘，需延後人事支出，二盼職涯「從一而終身」穩定施政，把「引才誘因」許諾在退休後實現。當台灣錢淹腳目時，軍公教也自許先苦後甘「晚成後福」，放棄投身私企的機會。因此，退休撫卹，制度上是法定權益、是欠債，本質是「共體時艱」的變相薪資延遲給付。台灣經歷石油危機、退出聯合國，仍創經濟奇蹟、民主轉型，素質優良的公教體系、守護台海的國軍，功不可沒。

然隨銀行利率降低，經濟成長趨緩，政府陸續提出對18%等改革案，要軍公教「二度共體時艱」，但畢竟尊重「不溯既往」原則，馬政府明知理虧，因此未如蔡版本粗暴。蔡版廢除18%、所得替代率降幅更大，所憑恃的不是財政精算和溝通，而是民進黨完全執政、對釋字717號斷章取義；但政策正當性應訴諸民意檢驗，而合憲性質疑，也非「完全執政」可逾越。

先談政策正當性。其一、基金破產與「國家破產」不該混為一談。基金破產原因多重，包括政策規畫欠遠程考慮，政府操盤績效不當等，豈能讓軍公教承擔政府過錯的後果？又，政府精算50年內年金缺口約9兆元，蔡版年改約省1.9兆，仍不能解決未來破產問題。其二、當政府以「財政困難」要求退休軍公教諒解，全民卻看到政府核四決策反覆的鉅額損失、750億買30架實效有限的阿帕契直升機、慶富謬案、撒錢給獅子開口邦交國、濫編前瞻預算、長年蚊子公建、浮濫福利支票等。這怎算共體時艱？實讓軍公教心寒過河拆橋。其三、蔡版明定退休制5年檢討一次，雖說調上調下都可能，但預期心理恐憂又被剝皮，這必降低人才投身公職意願，以致軍公教漸次劣幣驅良幣、斷送國家競爭力。

再看合憲性疑義。2014年717號解釋，大法官認為「18%適用信賴利益」，但在財政壓力過大下，應與「代際正義」衡平考量（新生代揹債），才宣告「廢除18%」合憲。不過，717號並沒有為蔡版年改合憲性背書。湯德宗大法官在意見書提及，在「退休給與」不變動的前提下，調降「公保養老給付」得辦理優惠存款之金額，使不超過「退休所得替代率」之規定為合憲。至於公教年改方案是否合憲，不在717號解釋範圍。

筆者是軍人之子，家父自幼投身軍旅，民國38年隨政府攜家人（筆者最年幼）來台後數月，即奉命兼程趕回大陸西南戰區「剿匪」，不幸陣亡疆場，享年36歲。因此，筆者深知軍人在穩定待遇外，是自由限制、家庭疏離等犧牲，乃至生命消逝。年改對軍公教的傷害，不僅僅在收入減，而是感到大半生報國志業被否定，情何以堪。

國家財政需「共體時艱」，若是朝野共識，至少改革態度該謙卑（即肯定信賴保護及不溯既往原則），方案也要透明讓人心服口服。讓人心服，先要證明正當性。一、釐清「基金破產」制度性原因、改革管理；二、提充分說理的精算報告，佐證調降比例；三、許諾當經濟改善時適度調回；四、要真正「共體時艱」，例如：1、軍公教年金計算與本俸連動，例如建議「全面調降本俸」，分散更多人承擔，而配套調高現職職務加給，就不致顯著影響現職人員薪資；2、政府認真撙節支出，並售出（減損市場效能的）公股。

既然，迄今行政、立法機關說不清正當性仍上路，至少先由司法權證明合憲性讓人民勉強「口服」。儘管大法官近期表現差強人意，畢竟是憲政民權的終極守護者，中央部會、朝野立委等都應聲請釋憲。唯有當大法官宣告年改合憲，方達相關條例上路前「最謙卑」的法律底線。若這都不顧，很難想像，一個與軍公教體系為敵的政府，如何有效執政？（作者為法學教授、律師）

(中國時報)