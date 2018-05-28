2018年05月28日 04:10 中國時報 陳建仲

布吉納法索24日在無預警下突然宣布和我斷交，隔日解放軍軍機首度夜航繞島，兩岸對抗加劇，但蔡政府卻一味抗議對岸蠻橫，譴責在野黨對執政黨批評嚴苛，對大陸打壓行為容忍。然而，環視當前的兩岸關係和外交處境，絕非蔡政府噴口水、嗆狠話、拖全民下水就能化解，尤其我中南美洲邦交國幾乎全亮紅燈，只有回到兩岸關係尋求化解，邦交國方不致於雪崩。

在多明尼加5月1日和我斷交後，國安局副局長柯承亨17日到立法院答詢時尚稱，布吉納法索總統卡波雷對我非常友好，且大多數閣員都相當支持台灣；外交部長吳釗燮也表示，目前沒有一個國家被列為有外交危機的「紅燈」燈號，但布國卻無預警和我斷交，反證出其他邦交國可能沒有一個不是紅燈。

布國說斷交是為了人民的利益，但指的不只是中國的金援。中國幾乎已是中南美洲不少國家的最大進口國和採購國，2017年布中貿易總額2億美元，但布國和台灣的貿易只約850萬美元，相差近24倍。瓜地馬拉2016年和中方貿易額達25.6億美元，但台、瓜只有約2億美元；宏都拉斯2016年和中方貿易額為7.48億美元，但台、宏只有1.4億美元。而且中方對瓜國享有近20億美元貿易順差，對宏國則有近7億美元，去年中方大幅減少對瓜、宏等國採購，對我邦交國形成重大壓力。

因而上述國家只要和中國建交，中方就有每年大幅增加採購的巨大空間，對這些國家的執政黨爭取選民有很大的助益。民進黨政府一味指責對岸用金援收買我邦交國，卻忽視我方和邦交國的經貿往來遠遠不及對岸的現實，兩岸經貿實力落差拉大，才是我方外交轉趨劣勢的關鍵。

大陸積極前進中南美洲，除了兩岸因素外，更牽涉到北京的整體國際戰略。

大陸國家主席習近平2013年訪問千里達和多巴哥；2014年訪問巴西，同時舉行首次「中國－拉美和加勒比國家領導人會晤」；2015年1月中拉論壇首屆部長級會議在北京舉行，並制定《中國與拉美和加勒比國家合作規畫2015～2019》。

作為新興大國，北京抓緊新興市場國家和發展中國家，以反抗以美國為首的既有國際格局和經貿規範，拉美和加勒比國家正是這個戰略不可或缺的拼塊。大陸學者稱從第三世界等落後偏遠的角落開拓國際市場和外交陣線，是中方推廣新型國際關係理念的試驗田，因而從巴拿馬、多明尼加，這種「鵝群效應」對我方在這些區域內的邦交國負面影響極大。

今年G20峰會將於11月底在阿根廷舉行，習近平將出席峰會，並順道訪問巴拿馬，對岸已傳出到時將再斷幾個我方在拉丁美洲的邦交國。蔡政府只有面對兩岸危機，解開死結，邦交國才可能不再生變。（作者為資深媒體人）

(中國時報)